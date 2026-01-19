Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: ¿Cuál es el horario de los módulos presenciales?

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco se ha convertido en uno de los trámites más solicitados por la ciudadanía, al concentrar en un solo plástico distintos beneficios relacionados con el transporte público, programas sociales y servicios financieros básicos. Ante la alta demanda y las dificultades que algunas personas han enfrentado durante el registro digital, el Gobierno de Jalisco habilitó módulos presenciales para facilitar el proceso.

Estos espacios permiten a la población concluir su trámite de manera directa, recibir orientación personalizada y resolver dudas relacionadas con el prerregistro. La estrategia busca garantizar que nadie quede fuera del programa por falta de acceso a internet, desconocimiento tecnológico o fallas en la plataforma en línea.

Horario de atención en módulos presenciales

Los módulos presenciales de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco operan con un horario corrido de 8:00 a 20:00 horas, todos los días. Este amplio rango de atención fue definido para adaptarse a las jornadas laborales y facilitar el acceso tanto a personas que trabajan como a estudiantes, adultos mayores y población en situación de vulnerabilidad.

En estos módulos se brinda apoyo para realizar el prerregistro desde cero, así como para completar trámites que quedaron inconclusos en la plataforma digital. El personal capacitado acompaña a los usuarios durante todo el proceso, desde la captura de datos hasta la validación de documentos.

Los puntos de atención se encuentran distribuidos estratégicamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en diversos municipios del interior del estado, principalmente en recaudadoras estatales y espacios públicos designados por el gobierno estatal. La intención es acercar el servicio a la mayor cantidad de personas posible y evitar traslados largos.

Además, las autoridades han señalado que en los módulos presenciales se ofrece atención prioritaria a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos que requieren asistencia especial, con el objetivo de garantizar un trámite ágil y digno.

Requisitos y proceso del trámite

Para realizar el trámite de manera presencial, las personas deben presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio en Jalisco, además de proporcionar un correo electrónico y número telefónico activos. Con esta información, el personal del módulo verifica los datos y apoya en el registro o validación correspondiente.

El trámite de la Tarjeta Única no tiene costo y no implica pago de anualidad. Una vez completado el proceso, los beneficiarios podrán utilizarla para acceder a distintos servicios, como el transporte público con tarifas preferenciales y la vinculación con programas sociales estatales.

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco también funciona como una herramienta de inclusión financiera, ya que permite realizar operaciones básicas como pagos y retiros en establecimientos afiliados, lo que representa una alternativa para personas que no cuentan con otros medios bancarios.

El lanzamiento de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco forma parte de una estrategia estatal para modernizar la prestación de servicios públicos, simplificar trámites y centralizar beneficios en un solo instrumento.



YC