Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: ¿Cómo tramitarla para un menor de edad?

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco se perfila como uno de los programas más ambiciosos del Gobierno del Estado para concentrar en un solo plástico el acceso a servicios públicos, apoyos sociales, transporte y herramientas financieras. Su implementación busca simplificar trámites y garantizar que más personas puedan acceder a beneficios estatales de manera directa y ordenada.

Aunque el programa está dirigido a la población en general, uno de los principales cuestionamientos de madres y padres de familia es si este instrumento puede ser tramitado para menores de edad. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando el proceso sea realizado por un adulto responsable y se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco para un menor de edad?

La Tarjeta Única es personal e intransferible, pero en el caso de niñas, niños y adolescentes, el trámite debe ser realizado por el padre, madre o tutor legal. El objetivo es que los menores puedan acceder, bajo supervisión, a beneficios como apoyos sociales, transporte público y otros servicios que se integren progresivamente a este sistema.

Requisitos para el registro

Para iniciar el trámite, el adulto responsable deberá contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con domicilio en el Estado de Jalisco

CURP del menor de edad

Acta de nacimiento del menor, con la que se acredita el parentesco o tutela

Número de teléfono celular y correo electrónico del adulto responsable, ya que a través de estos medios se enviarán notificaciones y confirmaciones del proceso

No se solicita que el menor cuente con identificación oficial propia, ya que toda la validación se realiza a partir de los documentos del tutor.

Paso a paso del trámite

El proceso para obtener la Tarjeta Única para un menor de edad se divide en varias etapas:

Registro en línea: El padre o tutor debe ingresar al portal oficial del programa tarjetaunica.jalisco.gob.mx y capturar los datos personales solicitados, tanto del adulto responsable como del menor.

Validación de información: Una vez completado el registro, la información es revisada por el sistema. Si los datos son correctos, se asigna una cita.

Confirmación de cita: El adulto responsable recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico con la fecha, hora y lugar para acudir al módulo correspondiente.

Entrega presencial: El día de la cita, el tutor deberá presentarse con la documentación requerida y el comprobante de registro. En ese momento se realiza la entrega de la tarjeta física.

El trámite es gratuito y no contempla cobros por emisión o mantenimiento del plástico.

Fechas y módulos de atención

El prerregistro para la Tarjeta Única se encuentra abierto desde el pasado 12 de enero, mientras que la entrega de las tarjetas se realiza de manera escalonada en distintos módulos instalados en varios municipios del Estado. Las autoridades recomiendan realizar el registro con anticipación, ya que las citas están sujetas a disponibilidad.

