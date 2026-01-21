Miércoles, 21 de Enero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este miércoles 21 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

