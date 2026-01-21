Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 21 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

