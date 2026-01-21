Miércoles, 21 de Enero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 21 de enero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

