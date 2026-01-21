Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 21 de enero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá