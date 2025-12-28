De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el transcurso de esta mañana de domingo, se prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío, el número 25, impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, propiciarán un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

Por otra parte, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste mexicano; adicionalmente en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo.

Simultáneamente, otro canal de baja presión en el occidente y centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la noche de hoy y madrugada del lunes): norte de Chihuahua.

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

*Con información del SMN.

