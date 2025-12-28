Tlajomulco logra incremento histórico en recaudación

La Tesorería Municipal informó que, al cierre de cifras de 2025, se alcanzó una recaudación histórica en los principales rubros de ingresos propios, lo que consolidó la confianza ciudadana y fortaleció la inversión en obra pública por más de 2 mil 300 millones de pesos.

El tesorero municipal, Cristian Castro Castro, destacó que en el impuesto predial se obtuvieron 759 millones de pesos, lo que representa un incremento de 129 millones respecto al año anterior. En el rubro de agua potable, la recaudación ascendió a 456 millones de pesos, superando en 76 millones lo registrado en 2024.

“Estamos muy contentos; estamos cerrando cifras ya de 2025. Tenemos una recaudación histórica: rebasamos los 750 millones en predial respecto al año pasado, son 129 millones de pesos más. Y en agua potable rebasamos los 450 millones de pesos de recaudación”, dijo en un comunicado.

Agregó que “son números por encima de lo que teníamos proyectado y se está viendo la corresponsabilidad de los ciudadanos, quienes están viendo sus recursos bien invertidos; están viendo obras en la calle y los servicios bien aplicados, por lo que están acudiendo a realizar sus pagos con gusto”.

Castro Castro subrayó que estos ingresos se proyectaron en su totalidad para obra pública durante el presente año.

La Tesorería Municipal implementó diversas estrategias para fortalecer la recaudación, entre ellas prescripciones administrativas que permitieron regularizar más de 10 mil cuentas con adeudos superiores a cinco años, así como campañas de descuentos en multas y recargos, con lo que se logró poner al día a cerca de 15 mil cuentas en total.

El Dato

Tlajomulco registró un aumento en la recaudación de recursos propios que superó los 220 millones de pesos en comparación con el año 2024.

La inversión en obra pública durante 2025 fue superior a 2 mil 300 millones de pesos.

Las cajas de la Tesorería abrirán el viernes 2 de enero a las 8:00 horas y el sábado 3 de enero.

SV