Policías de Tonalá rescatan a un hombre y una mujer que fueron privados de la libertad

En la colonia Educadores Jaliscienses policías de Tonalá brindaron atención a un reporte ciudadano, donde avistan a un masculino de aproximadamente 30 años, desde un domicilio pedía ayuda, refería a él y a su ex-pareja sentimental los tenían privados de la libertad.

Tras acudir al domicilio un masculino de 26 años, con actitud evasiva comienza a darse a la huida, a quien logran detener los policías y en el interior de la finca localizan a la femenina de 27 años con huellas de ataduras en sus manos.

Te recomendamos: Detienen en Tlaquepaque a dos hombres por portación de arma de fuego y robo de motocicleta

Se logra rescatar a la femenina y al masculino sanos y salvos, y quienes manifiestan fueron víctimas de la actual pareja sentimental de la femenina.

De igual manera se asegura un arma de fuego revólver y un martillo.

Se realiza mando y conducción y se pondrá a disposición del Ministerio Público del área de secuestros para determinar su situación jurídica.

Lee también: Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 28 de diciembre al 3 de enero

NA