Policías de Tonalá rescatan a un hombre y una mujer que fueron privados de la libertad

En la colonia Educadores Jaliscienses policías de Tonalá brindaron atención a un reporte ciudadano, donde avistan a un masculino de aproximadamente 30 años, desde un domicilio pedía ayuda, refería a él y a su ex-pareja sentimental los tenían privados de la libertad.Tras acudir al domicilio un masculino de 26 años, con actitud evasiva comienza a darse a la huida, a quien logran detener los policías y en el interior de la finca localizan a la femenina de 27 años con huellas de ataduras en sus manos.Se logra rescatar a la femenina y al masculino sanos y salvos, y quienes manifiestan fueron víctimas de la actual pareja sentimental de la femenina.De igual manera se asegura un arma de fuego revólver y un martillo.Se realiza mando y conducción y se pondrá a disposición del Ministerio Público del área de secuestros para determinar su situación jurídica.NA