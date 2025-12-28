IDEFT reporta cierre sólido en 2025 y amplía su cobertura en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) cerró 2025 con resultados por encima de lo programado, una situación financiera estable y una expansión significativa de su cobertura en distintos municipios de la entidad, informó su director general, Salvador Cosío Gaona.

El titular del organismo señaló que el año representó un periodo de alta actividad y consolidación institucional, caracterizado por el trabajo coordinado para dar continuidad a programas heredados de la administración anterior, fortalecer los proyectos en marcha y concluir acciones que ya se encontraban en proceso al inicio de su gestión.

CORTESÍA.

Uno de los principales desafíos, explicó, fue ampliar el alcance del Instituto más allá de sus 14 planteles y módulos propios. Para ello, durante 2025 se impulsó una estrategia de vinculación interinstitucional que derivó en la firma de alrededor de 400 convenios de colaboración con ayuntamientos, sistemas DIF municipales y estatal, sindicatos, cámaras empresariales, empresas, organizaciones socioproductivas, universidades y centros educativos.

Gracias a estos acuerdos, el IDEFT logró llevar cursos de capacitación a espacios municipales, comunitarios y privados, lo que permitió incrementar de manera considerable el número de personas beneficiadas. De acuerdo con datos del propio Instituto, la meta anual de capacitación fue prácticamente duplicada, además de registrarse un aumento relevante en los ingresos por concepto de recursos propios.

En materia administrativa y laboral, Cosío Gaona destacó que el organismo concluyó el año con finanzas sanas, lo que permitió cumplir puntualmente con todas las obligaciones hacia el personal. Entre ellas, mencionó el pago de nóminas quincenales, incrementos salariales retroactivos conforme a las políticas federal y estatal, primas vacacionales, aguinaldos y estímulos a la productividad.

CORTESÍA.

Asimismo, durante el año se llevaron a cabo acciones de mejora tanto en oficinas centrales como en planteles regionales, atendiendo rezagos en infraestructura y fortaleciendo la red de módulos de capacitación, con nuevas incorporaciones en municipios como Tecolotlán, Ameca y La Huerta.

Finalmente, el director general subrayó que se reforzaron las estrategias de difusión institucional, lo que contribuyó a un mayor posicionamiento social del IDEFT y sentó las bases para ampliar metas y alcances durante el próximo ejercicio.

CORTESÍA.

SV