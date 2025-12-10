Recomendaciones de salud ante la mala calidad del aire en Guadalajara

Los episodios de mala calidad del aire se han disparado en lo que va de 2025 ya que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), se han registrado 219 episodios de mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2025 mientras que en el año 2024 fueron 40 hasta el 3 de diciembre.

Por lo tanto, Mayra Fabiola Sosa García, académica de la Licenciatura en Terapia Respiratoria de la Universidad de Guadalajara, recomendó algunas medidas para que la población pueda resguardarse y proteger su salud, con el fin de evitar enfermedades ante los episodios de mala calidad del aire que son más frecuentes durante la temporada invernal.

"Lavado de manos, al uso del cubrebocas, a estar con mayor higiene y cuidados en nuestras vías respiratorias. Las personas que están realizando algún tipo de actividad física atienden más las recomendaciones".

La académica recordó que la contaminación ambiental afecta la salud de la ciudadanía, principalmente de aquellas personas que tengan alguna afección respiratoria como asma, EPOC o bronquitis, ya que las partículas contaminantes agravan el estado de salud de las personas más vulnerables.

Los principales contaminantes son las PM10, partículas que ingresan al cuerpo a través de las vías respiratorias y pueden causar graves afectaciones a la salud. De la misma forma, las partículas PM2.5 pueden causar daños a la salud de la población. Y las principales afectaciones son para los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Cuando hay episodios de mala calidad del aire, la Semadet recomienda a la población no hacer actividades y ejercicios al aire libre, reducir el uso del automóvil; usar cubrebocas, sobre todo en caso de padecer alguna enfermedad respiratoria; tomar líquidos en abundancia; cerrar puertas y ventanas; mantener a personas vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores.

Estas son las recomendaciones ante la mala calidad del aire en Guadalajara

No hacer actividades y ejercicios al aire libre

Reducir el uso del automóvil

Usar cubrebocas

Tomar líquidos en abundancia

Cerrar puertas y ventanas

Mantener a personas vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores

Semadet implementa acciones para reducir contaminantes

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) despliega acciones para reducir las emisiones contaminantes durante la temporada invernal, al señalar que dicho temporal comprende del 15 de noviembre 2025 al 15 de febrero 2026, fechas en que hay un periodo en el que se presentan condiciones que favorecen la disminución de la calidad del aire.

La dependencia reconoce que no es posible detener completamente las fuentes de emisión, porque forman parte de la actividad cotidiana de la ciudad: la movilidad, la industria, la construcción y la vida doméstica. Entre las condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes está el descenso de la temperatura lo que provoca inversiones térmicas, una condición en la que el aire frío queda atrapado bajo una capa de aire cálido, impidiendo que los contaminantes se dispersen.

Otra causa son los vientos que son más débiles o incluso inexistentes en las mañanas y noches, reduciendo la dispersión natural. La orografía de la metrópoli también permite que se concentren contaminantes en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

El Estado implementa el llamado Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas, mejor conocido como PRECA que busca la reducción de emisiones de partículas generadas por actividades de combustión y suspensión de polvo, así como proteger la salud de la población mediante comunicación oportuna y medidas preventivas.

Te puede interesar: Esto cuestan los boletos para el México vs Portugal

Para reducir las emisiones contaminantes la Semadet tuvo reuniones con municipios en el estado previo al inicio de la temporada invernal para solicitar no hacer quemas agrícolas, de basura o fogatas. A la par, se implementó la veda de la actividad ladrillera, del 19 de diciembre al 3 de enero para evitar la emisión de contaminantes en días críticos. Con la industria se mantiene comunicación para reducción de sus actividades con emisiones a la atmósfera.

La dependencia estatal llama a la ciudadanía a reportar a la línea 911 cualquier tipo de evento contaminante, por ejemplo, quemas o fogatas. Además, generarán avisos correspondientes en casos de mala calidad del aire.

Experto urge a mejorar monitoreo de calidad del aire

Hermes Ulises Ramírez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, alerta sobre la posibilidad de "tengamos una gran cantidad de precontingencias y contingencias ambientales" durante la temporada invernal en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por ello, el académico llamó a la mejora de las estaciones de monitoreo de la ciudad, al señalar que hay partículas que no están siendo medidas por la tecnología estatal como es el caso del plomo o algunos contaminantes emitidos por hidrocarburos.

"Se tienen que sustituir las que ya son obsoletas que son las 8 primeras y son las que se encuentran más al interior de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Y segundo lugar, que las estaciones con las que cuenta la red ya no son suficientes".

Aseguró que se debe renovar la red de monitoreo ambiental de la metrópoli. "Hay que prevenir a la autoridad que les tiene que dar el mantenimiento adecuado, que tiene que estarlos renovando y darles atención", indicó.

Por otro lado, señaló que los principales generadores de contaminantes son los automotores, por lo que señaló que debe haber una serie de medidas que permitan mejorar la calidad del aire y no solo con la verificación. Incluye la mejora de avenidas, vialidades más fluidas, semaforización más coordinada, horarios escalonados, entre otros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

