El próximo 28 de marzo, el Estadio Banorte abre por primera vez sus puertas para recibir un partido amistoso entre la Selección Mexicana y uno de los combinados nacionales preferidos para el próximo Mundial 2026: la selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo y dirigida por Roberto Martínez.

Esta mañana se han dado a conocer los precios de los boletos para este encuentro tan esperado. La información fue enviada por el banco Banorte a varios de sus cuentahabientes que se mostraron interesados por el partido. La preventa exclusiva con tarjetas de dicho banco para el partido comienza el día de mañana y se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre. La fecha para la venta general no ha sido publicada, por lo que, si deseas asistir a este encuentro deberás conseguir una cuenta en el banco que lleva el nombre del estadio.

Lista de precios oficiales para el México vs Portugal

Zonas Alto

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner Club $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000

Zonas especiales

Zona para Personas con Discapacidad — $1,750

El partido genera mucha expectativa por la posibilidad de ver a estrellas mundiales de la talla de Cristiano Ronaldo, Vitinha o Bruno Fernandes.

Te puede interesar: Miss Universo abandona entrevista en nueva polémica

¿Cómo comprar boletos para el México vs Portugal?

La boletera será a través de Fanki, una empresa que cuenta con aplicación para poder adquirir tus boletos. Para realizar la compra deberás completar los siguientes pasos:

Crear una cuenta en el sitio y registrarte Autentificar tu proceso a través del código enviado a tu correo Llenar el formulario con tus datos Realizar la compra con una cuenta Banorte

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

