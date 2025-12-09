Martes, 09 de Diciembre 2025

Esto cuestan los boletos para el México vs Portugal

El partido maraca la reapertura del Estadio renombrado como Banorte, antes Azteca

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Lista COMPLETA de precios de los boletos para el Méxicos vs Portugal. SUN / EFE / ARCHIVO

El próximo 28 de marzo, el Estadio Banorte abre por primera vez sus puertas para recibir un partido amistoso entre la Selección Mexicana y uno de los combinados nacionales preferidos para el próximo Mundial 2026: la selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo y dirigida por Roberto Martínez.

Esta mañana se han dado a conocer los precios de los boletos para este encuentro tan esperado. La información fue enviada por el banco Banorte a varios de sus cuentahabientes que se mostraron interesados por el partido. La preventa exclusiva con tarjetas de dicho banco para el partido comienza el día de mañana y se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre. La fecha para la venta general no ha sido publicada, por lo que, si deseas asistir a este encuentro deberás conseguir una cuenta en el banco que lleva el nombre del estadio.

Lista de precios oficiales para el México vs Portugal

Zonas Alto

  • Alto Lateral UF — $500
  • Alto Norte — $1,500
  • Alto Norte UF — $500
  • Alto Sur — $1,500
  • Alto Sur UF — $500
  • Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

  • Lateral 300B — $5,000
  • Cabecera 300 — $1,750
  • Preferente 300 — $1,500
  • Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

  • Lateral 100 — $4,000
  • Norte 100 — $3,800
  • Sur 100 — $3,800
  • Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

  • Sierra Porch — $8,000
  • Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

  • Premium A Chairman — $9,000
  • Premium A Corner Club $6,500
  • Premium A Locker — $8,000
  • Premium B Locker — $8,000
  • Premium A Super Seat — $8,000
  • Premium B Super Seat — $8,000
  • Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000

Zonas especiales

  • Zona para Personas con Discapacidad — $1,750

El partido genera mucha expectativa por la posibilidad de ver a estrellas mundiales de la talla de Cristiano Ronaldo, Vitinha o Bruno Fernandes.

¿Cómo comprar boletos para el México vs Portugal?

La boletera será a través de Fanki, una empresa que cuenta con aplicación para poder adquirir tus boletos. Para realizar la compra deberás completar los siguientes pasos:

  1. Crear una cuenta en el sitio y registrarte
  2. Autentificar tu proceso a través del código enviado a tu correo
  3. Llenar el formulario con tus datos
  4. Realizar la compra con una cuenta Banorte

