El próximo 28 de marzo, el Estadio Banorte abre por primera vez sus puertas para recibir un partido amistoso entre la Selección Mexicana y uno de los combinados nacionales preferidos para el próximo Mundial 2026: la selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo y dirigida por Roberto Martínez.Esta mañana se han dado a conocer los precios de los boletos para este encuentro tan esperado. La información fue enviada por el banco Banorte a varios de sus cuentahabientes que se mostraron interesados por el partido. La preventa exclusiva con tarjetas de dicho banco para el partido comienza el día de mañana y se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre. La fecha para la venta general no ha sido publicada, por lo que, si deseas asistir a este encuentro deberás conseguir una cuenta en el banco que lleva el nombre del estadio.Zonas AltoZonas 300Zonas 100 / 200Premium / PalcosPremium A / Premium BZonas especialesEl partido genera mucha expectativa por la posibilidad de ver a estrellas mundiales de la talla de Cristiano Ronaldo, Vitinha o Bruno Fernandes.La boletera será a través de Fanki, una empresa que cuenta con aplicación para poder adquirir tus boletos. Para realizar la compra deberás completar los siguientes pasos: