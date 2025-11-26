Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Volcadura provoca cierre parcial en Periférico y calle Industria Mecánica

El incidente fue atendido por personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, así como Policía Vial Jalisco

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Policía Vial Jalisco se encuentra organizando el flujo vehicular en la zona. ESPECIAL / X @UMPCyBZ

Esta mañana, se presentó una volcadura en el Anillo Periférico en su cruce con la calle Industria Mecánica en sentido del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) a carretera a Tesistán.

Tras el reporte del accidente, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron al sitio en la colonia Zapopan Industrial, para extraer a una mujer del vehículo con ayuda de maniobras realizadas por personal USAR. Una vez fuera del automóvil fue entregada a Servicios de Salud de Zapopan, para su evaluación médica y cuidados tras el accidente.

Mientras tanto, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, controlaron un derrame de fluidos y se realizó el saneamiento de la vía para reestablecer su flujo lo más pronto posible. Ahí mismo, el auto volcado fue reincorporado por elementos de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

En el sitio también acudió personal de Policía Vial Jalisco quienes realizaron el cierre parcial de los dos carriles de la extrema derecha o de flujo más lento para la remoción completa del automóvil y del los desechos de manera que la circulación vuelva a ser segura.

Mientras tanto se pide a la población circundante por la zona, atender las indicaciones de los elementos de Policía Vial Jalisco y a tomar precauciones en caso de requerir desplazarse por la zona. Además, se recomienda estar atento a las redes sociales de las dependencias para recibir actualizaciones respecto al tema y al flujo vehicular.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

