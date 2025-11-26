Volcadura provoca cierre parcial en Periférico y calle Industria Mecánica

Esta mañana, se presentó una volcadura en el Anillo Periférico en su cruce con la calle Industria Mecánica en sentido del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) a carretera a Tesistán.

Tras el reporte del accidente, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron al sitio en la colonia Zapopan Industrial, para extraer a una mujer del vehículo con ayuda de maniobras realizadas por personal USAR. Una vez fuera del automóvil fue entregada a Servicios de Salud de Zapopan, para su evaluación médica y cuidados tras el accidente.

Mientras tanto, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, controlaron un derrame de fluidos y se realizó el saneamiento de la vía para reestablecer su flujo lo más pronto posible. Ahí mismo, el auto volcado fue reincorporado por elementos de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

En el sitio también acudió personal de Policía Vial Jalisco quienes realizaron el cierre parcial de los dos carriles de la extrema derecha o de flujo más lento para la remoción completa del automóvil y del los desechos de manera que la circulación vuelva a ser segura.

Mientras tanto se pide a la población circundante por la zona, atender las indicaciones de los elementos de Policía Vial Jalisco y a tomar precauciones en caso de requerir desplazarse por la zona. Además, se recomienda estar atento a las redes sociales de las dependencias para recibir actualizaciones respecto al tema y al flujo vehicular.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Te puede interesar: Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 26 de noviembre

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB