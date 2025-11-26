La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados obtenidos en la semana del 17 al 23 de noviembre. A continuación un resumen de los hechos más destacados.

En coordinación con la Fiscalía de Jalisco, se logró frustrar un secuestro virtual. Personal de la Búsqueda de Personas Desaparecidas desplegó un operativo para dar con un joven del que no se sabía nada tras haber salido por la mañana de su hogar. Los elementos se coordinaron con el Ministerio Público de Extorsiones, quienes brindaron la información de que el sujeto se contraba en el cruce de Ávila Camacho y Guanajuato a unos metros del Parque Glorieta La Normal. El joven se encontraba en medio de una llamada telefónica a punto de hacer un depósito en una tienda de conveniencia.

Los oficiales acompañaron al joven hasta reunirlo nuevamente con sus familiares.

Con el Operativo Americana, se detuvo a Horacio "N" de 27 años de edad, quien presuntamente había robado una cartera a un transeúnte en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León tras amagarlo con un cuchillo.

Entre las colonias Sector 3 y Parque Industrial Alamo, luego de una persecución que inició en Calzada Lázaro Cárdenas y Compresor y culminó en el cruce con la calle Gorrión, se detuvo a un hombre que circulaba en un vehículo con reporte de robo en San Pedro Tlaquepaque. Tras la revisión conforme a protocolo se le aseguró un arma de fuego hechiza con cartuchos útiles.

En la colonia Rancho Nuevo, en los cruces de las calles Río Tajo y Artículo 123, se detuvo a Daniel Alonso "N" de 43 años de edad, quien fue reportado por vecinos por realizar detonaciones de arma de fuego. Tras su detención se le aseguró un revolver.

Con el operativo Puma en la colonia Country Club, se detuvo a Celedonio "N" de 36 años de edad quien portaba un arma de fuego con un cartucho útil.

En la colonia San Marcos, se detuvo a Alejandro "N" y se le aseguró un arma de fuego tipo pluma. Fue aprehendido inicialmente por fumar aparente droga.

Con el operativo Puma en la colonia Lomas del Paraíso II, elementos del escuadrón motorizado Gamas aprehendieron a Víctor Osvaldo "N" de 22 años y Damián Misael "N" de 30 años luego de que fueran reportados por vecinos por mostrar una actitud inusual. Luego de la revisión conforme a protocolo, se les aseguró un arma de fuego y una bolsa con presunta droga.

Con el operativo Centro Histórico, se detuvo a Yunue "N" quien circulaba por las calles sin atender los señalamientos viales. Luego de la revisión conforme a protocolo, se le aseguraron 51 envoltorios de presunta droga de las características del cristal, 91 cigarrillos de aparente marihuana y 128 bolsas con aparente marihuana.

