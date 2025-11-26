Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Ante bloqueos, Policía de Caminos ayuda a familia a llegar a cirugía

Elementos de esta unidad dialogaron con manifestantes que mantienen bloqueada carretera en Ocotlán para ayudar a menor que requería atención médica

Por: Rubí Bobadilla

La delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que en la entidad hay cinco bloqueos carreteros. ESPECIAL

Oficiales de la Policía Estatal de Caminos, asignados a la vigilancia durante el bloqueo carretero de agricultores en la Autopista Guadalajara – Morelia, a la altura de la caseta de cobro del municipio de Ocotlán, ayudaron a una familia a llegar a tiempo a una cirugía programada para esta tarde en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Elena, una pasajera de un camión proveniente de Tijuana, Baja California, abordó a los oficiales para pedir ayuda, pues su hijo, de cinco años, tenía un procedimiento médico de quiste aracnoideo, el cual le había ocasionado una hidrocefalia.

La unidad, debido a la manifestación, no podía avanzar, por lo que los oficiales activaron el protocolo de urgencias y convencieron a los manifestantes dejaran pasar al camión de pasajeros. Los uniformados los acompañaron hasta el kilómetro 390, a la altura de Vista Hermosa, donde siguieron su camino por Michoacán con dirección a Veracruz.

 
La delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que en la entidad hay cinco bloqueos carreteros. Estos se encuentran en:

  • Autopista México – Guadalajara, en el tramo Maravatío – Zapotlanejo
  • La Barca – Jiquilpan, a la altura de La Barca
  • Carretera Guadalajara – Colima, en las inmediaciones del entronque a Zapotlán el Grande, antes de Ciudad Guzmán
  • Carretera La Barca – Atotonilco
  • Carretera Irapuato – Guadalajara, a la altura de Atotonilco

