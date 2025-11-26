Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de noviembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 26 de noviembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 26 de noviembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Plátano Chiapas por kilo a $14.90 pesos

Limón agrio con semilla por kilo a $14.90 pesos

Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos

Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos

Toronja sangría por kilo a $29.90 pesos

Papa blanca por kilo a $29.90 pesos

Tomate verde sin cáscara a $39.90 pesos

Jícama por kilo a $34.90 pesos

Ciruela por kilo a $98.50 pesos

Tuna blanca por kilo a $38.90 pesos

Limón eureka por kilo a $59.90 pesos

Plátano macho por kilo a $39.90 pesos

Guayaba por kilo a $39.90 pesos

Blueberry por pieza a $49.90 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $129.00 pesos

Melón chino por kilo a $29.90 peso

Cebolla blanca por kilo a $36.90 pesos

Chile poblano por kilo a $49.90 pesos

Berenjena por kilo a $19.90 pesos

Zanahoria por kilo a $21.90 pesos

Lechuga romana por pieza a $28.90 pesos

Nopales por kilo a $26.90 pesos

Apio por kilo a $32.90 pesos

Elote blanco por pieza a $10.90 pesos

Pimiento semáforo por pieza a $39.90 pesos

Brócoli por kilo a $49.90 pesos

Piña miel por kilo a $29.90 pesos

Naranja Valencia por kilo a $29.90 pesos

Jitomate bola por kilo a $39.90 pesos

Pepino por kilo a $26.90 pesos

Papaya maradol por ilo a $39.90 pesos

Jitomate saladet por kilo a $18.90 pesos

Manzana Ambrosia en bolsa a $39.90 pesos

Carnes, pollo y mariscos

Molida de res sirloin 95/5 Selecto por kilo a $242.70 pesos

Pierna y muslo de pollo anatómica por kilo a $85.70 pesos

Filete de salmón por kilo a $399 pesos

Camarón chico con cabeza por kilo $236 pesos

