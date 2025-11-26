Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 26 de noviembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 26 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de noviembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 26 de noviembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 26 de noviembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Plátano Chiapas por kilo a $14.90 pesos
  • Limón agrio con semilla por kilo a $14.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos
  • Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos
  • Toronja sangría por kilo a $29.90 pesos
  • Papa blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Tomate verde sin cáscara a $39.90 pesos
  • Jícama por kilo a $34.90 pesos
  • Ciruela por kilo a $98.50 pesos
  • Tuna blanca por kilo a $38.90 pesos
  • Limón eureka por kilo a $59.90 pesos
  • Plátano macho por kilo a $39.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $39.90 pesos
  • Blueberry por pieza a $49.90 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $129.00 pesos
  • Melón chino por kilo a $29.90 peso
  • Cebolla blanca por kilo a $36.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $49.90 pesos
  • Berenjena por kilo a $19.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $21.90 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $28.90 pesos
  • Nopales por kilo a $26.90 pesos
  • Apio por kilo a $32.90 pesos
  • Elote blanco por pieza a $10.90 pesos
  • Pimiento semáforo por pieza a $39.90 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.90 pesos
  • Piña miel por kilo a $29.90 pesos
  • Naranja Valencia por kilo a $29.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $39.90 pesos
  • Pepino por kilo a $26.90 pesos
  • Papaya maradol por ilo a $39.90 pesos
  • Jitomate saladet por kilo a $18.90 pesos
  • Manzana Ambrosia en bolsa a $39.90 pesos

Carnes, pollo y mariscos

  • Molida de res sirloin 95/5 Selecto por kilo a $242.70 pesos
  • Pierna y muslo de pollo anatómica por kilo a $85.70 pesos
  • Filete de salmón por kilo a $399 pesos
  • Camarón chico con cabeza por kilo $236 pesos

