El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que el servicio de la Línea 3 del Tren Ligero se suspendió de forma parcial de Arcos de Zapopan a Circunvalación Country debido a la presencia de una persona ajena a la operación en las vías en la Estación Plaza Patria. Se habilitó una corrida provisional de Ávila Camacho a la Central de Autobuses.

Tras recibir un reporte de una persona sobre las vías del tren, personal de la Unidad de Proximidad Social, en conjunto con elementos del EscuaDRON y el Escuadrón Motorizado de la Policía de Zapopan, llegaron al lugar, en el cruce de Ávila Camacho y Patria, en la colonia Jacarandas. Debido a la situación, la circulación vehicular se detuvo con dirección al Centro de Guadalajara. Al lugar también acudieron personal de Protección Civil y Bomberos del municipio.

El hombre, de alrededor de 35 años, fue resguardado alrededor de las 13:00 horas por los elementos de seguridad. Hace unos momentos, Siteur informó que el servicio quedó restablecido tras la atención del incidente.

