Este domingo la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCJ) dio a conocer el lamentable hecho en el cual perdieron la vida tres mujeres, tras protagonizar un percance vial sobre la carretera estatal 117, a la altura del kilómetro 2+700.

De acuerdo con lo dado a conocer por la autoridad estatal, fue su homóloga municipal, en Degollado, Jalisco, la que confirmó haber atendido la volcadura de un vehículo compacto durante la madrugada del sábado, sobre la carretera que comunica a los poblados de Los Arrayanes y San José de la Paz, a la altura del rancho conocido como El Pantano.

De acuerdo con el reporte preliminar del municipio, la notificación se recibió durante los primeros minutos del sábado, en el cual se refería la salida de la cinta asfáltica de un vehículo tipo sedán. Cuando las autoridades municipales llegaron al sitio, se confirmó el reporte referido.

Así mismo, las autoridades municipales confirmaron el fallecimiento de tres personas: una de 13 años de edad y dos personas adultas de 18 y 22 años.

Hay otras dos personas lesionadas

Tras el hecho se confirmó que por lo menos otras dos personas habían resultado lesionadas, sin que se informara sobre su media filiación o gravedad de las lesiones. Hasta el momento se desconoce si viajaban en el mismo automotor o en algún otro posiblemente involucrado en el percance.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de la Unidad Municipal de Protección Civil de Degollado y las autoridades locales.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Unidad Regional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de que fueran reclamados por sus familiares. Los hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público de Jalisco para descartar responsabilidades.

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OB