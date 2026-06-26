Te traemos a los jugadores que se perfilan para convertirse en los mejores del torneo. Conocer a los Jugadores Más Valiosos (MVP, por sus siglas en inglés) del Mundial 2026 permite entender qué figuras definen el rumbo del torneo. Hoy, 26 de junio, la fase de grupos revela patrones tácticos y rendimientos individuales que dictarán el futuro de las selecciones en Norteamérica.El galardón oficial distingue al futbolista con el rendimiento más determinante. La FIFA entrega este trofeo al concluir cada uno de los partidos. El análisis contempla factores clave como goles, asistencias y recuperación de balón.El certamen en Estados Unidos, México y Canadá muestra una competencia equilibrada, aunque desde ya se asoman un par de candidatos a dominar el torneo, pese a que la eliminación directa comienza el próximo domingo.Las estadísticas avanzadas respaldan la decisión del comité técnico evaluador.Jueves 11 de junioViernes 12 de junioSábado 13 de junioDomingo 14 de junioLunes 15 de junioMartes 16 de junioMiércoles 17 de junioJueves 18 de junioViernes 19 de junioSábado 20 de junioDomingo 21 de junioLunes 22 de junioMartes 23 de junioMiércoles 24 de junioJueves 25 de junioViernes 26 de junioRonda de 32avosOctavos de final Cuartos de finalSemifinalesAún quedan por disputarse dos partidos: el encuentro por el tercer y cuarto lugar y la gran final del Mundial entre España y Argentina.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***OB