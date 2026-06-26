Jueves, 16 de Julio 2026

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Lista completa de MVP del Mundial 2026 hasta el momento

La lista actualizada de los futbolistas que marcan la diferencia en Norteamérica mediante su rendimiento táctico y técnico.

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son TODOS los jugadores que han destacado en lo que va del Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

Estos son TODOS los jugadores que han destacado en lo que va del Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

Te traemos a los jugadores que se perfilan para convertirse en los mejores del torneo. Conocer a los Jugadores Más Valiosos (MVP, por sus siglas en inglés) del Mundial 2026 permite entender qué figuras definen el rumbo del torneo. Hoy, 26 de junio, la fase de grupos revela patrones tácticos y rendimientos individuales que dictarán el futuro de las selecciones en Norteamérica.

El galardón oficial distingue al futbolista con el rendimiento más determinante. La FIFA entrega este trofeo al concluir cada uno de los partidos. El análisis contempla factores clave como goles, asistencias y recuperación de balón.

El certamen en Estados Unidos, México y Canadá muestra una competencia equilibrada, aunque desde ya se asoman un par de candidatos a dominar el torneo, pese a que la eliminación directa comienza el próximo domingo.

Las estadísticas avanzadas respaldan la decisión del comité técnico evaluador.

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La lista de los MVP hasta el momento

Jueves 11 de junio

  • México 2-0 Sudáfrica (Grupo A) - Julián Quiñones (México)
  • Corea del Sur 2-1 República Checa (Grupo A) - In-Beom Hwang (Corea del Sur)

Viernes 12 de junio

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Ismael Koné (Canadá)
  • Estados Unidos 3-1 Paraguay (Grupo D) | Folarin Balogun (Estados Unidos)

Sábado 13 de junio

  • Qatar 1-1 Suiza (Grupo B) | Mahmud Abunada (Qatar)
  • Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C) | Vinícius Jr. (Brasil)
  • Haití 0-1 Escocia (Grupo C) | John McGinn (Escocia)
  • Australia 2-0 Turquía (Grupo D) | Nestory Irankunda (Australia)

Domingo 14 de junio

  • Alemania 7-1 Curazao (Grupo E) | Kai Havertz (Alemania)
  • Países Bajos 2-2 Japón (Grupo F) | Virgil van Dijk (Países Bajos)
  • Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) | Yan Diomandé (Costa de Marfil)
  • Suecia vs. Túnez (Grupo F) | Alexander Isak (Suecia)

Lunes 15 de junio

  • España 0-0 Cabo Verde (Grupo H) | Vozinha (Cabo Verde)
  • Bélgica 1-1 Egipto (Grupo G) | Eman Ashour (Egipto)
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay (Grupo H) | Federico Valverde (Uruguay)
  • Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) | Ramin Rezaeian (Irán)

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Martes 16 de junio

  • Francia 3-1 Senegal (Grupo I) | Michael Olise (Francia)
  • Irak 1-4 Noruega (Grupo I) | Erling Haaland (Noruega)
  • Argentina 3-0 Argelia (Grupo J) | Lionel Messi (Argentina)
  • Austria 3-1 Jordania (Grupo J) | Ali Olwan (Jordania)

Miércoles 17 de junio

  • Portugal 1-1 RD de Congo (Grupo K) | João Neves (Portugal)
  • Inglaterra 4-1 Croacia (Grupo L) | Harry Kane (Inglaterra)
  • Ghana 1-0 Panamá (Grupo L) | Antoine Semenyo (Ghana)
  • Uzbekistán 1-3 Colombia (Grupo K) | Luis Díaz (Colombia)

Jueves 18 de junio

  • República Checa 1-1 Sudáfrica (Grupo A) | Teboho Mokoena (Sudáfrica)
  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Johan Manzambi (Suiza)
  • Canadá 6-0 Qatar (Grupo B) | Jonathan David (Canadá)
  • México 1-0 Corea del Sur (Grupo A) | Luis Romo (México)

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos 2-0 Australia (Grupo D) | Folarin Balogun (Estados Unidos)
  • Escocia 0-1 Marruecos (Grupo C) | Ismael Saibari (Marruecos)
  • Brasil 3-0 Haití (Grupo C) | Vinícius Júnior (Brasil)
  • Turquía 0-1 Paraguay (Grupo D) | Matías Galarza (Paraguay)

Sábado 20 de junio

  • Países Bajos 5-1 Suecia (Grupo F) | Cody Gakpo (Países Bajos)
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil (Grupo E) | Deniz Undav (Alemania)
  • Ecuador 0-0 Curazao (Grupo E) | Eloy Room (Curazao)
  • Túnez 0-4 Japón (Grupo F) | Ayase Ueda (Japón)

Domingo 21 de junio

  • España 4-0 Arabia Saudita (Grupo H) | Mikel Oyarzabal (España)
  • Bélgica 0-0 Irán (Grupo G) | Alireza Beiranvand (Irán)
  • Uruguay 2-2 Cabo Verde (Grupo H) | Kevin Pina (Cabo Verde)
  • Nueva Zelanda 1-3 Egipto (Grupo G) | Mohamed Salah (Egipto)

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Lunes 22 de junio

  • Argentina 2-0 Austria (Grupo J) | Lionel Messi (Argentina)
  • Francia 3-0 Irak (Grupo I) | Kylian Mbappé (Francia)
  • Noruega 3-2 Senegal (Grupo I) | Erling Haaland (Noruega)
  • Jordania 1-2 Argelia (Grupo J) | Ibrahim Maza (Argelia)

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) | Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • Inglaterra 0-0 Ghana (Grupo L) | Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Panamá 0-1 Croacia (Grupo L) | Cristian Martínez (Panamá)
  • Colombia 1-0 RD de Congo (Grupo K) | Daniel Muñoz (Colombia)

Miércoles 24 de junio

  • Suiza 2-1 Canadá (Grupo B) | Johan Manzambi (Suiza)
  • Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar (Grupo B) | Kerim Alajbegović (Bosnia)
  • Marruecos 4-2 Haití (Grupo C) | Achraf Hakimi (Marruecos)
  • Brasil 3-0 Escocia (Grupo C) | Vinícius Júnior (Brasil)
  • Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Grupo A) | Thapelo Maseko (Sudáfrica)
  • República Checa 0-3 México (Grupo A) | Mateo Chávez (México)

Jueves 25 de junio

  • Curazao 0-2 Costa de Marfil (Grupo E) | Nicolas Pépé (Costa de Marfil)
  • Ecuador 2-1 Alemania (Grupo E) | Nilson Angulo (Ecuador)
  • Japón 1-1 Suecia (Grupo F) | Anthony Elanga (Suecia)
  • Túnez 1-3 Países Bajos (Grupo F) | Brian Brobbey (Países Bajos)
  • Paraguay 0-0 Australia (Grupo D) | Aiden O'Neill (Australia)
  • Turquía 3-2 Estados Unidos (Grupo D) | Arda Güler (Turquía)

Viernes 26 de junio

  • Croacia 2-1 Ghana (Grupo L) | Sucic (Croacia)
  • Panamá 0 - 2 Inglaterra (Grupo L) | Jude Bellingham (Inglaterra)
  •  Colombia 0-0 Portugal (Grupo K) | Diogo Costa (Portugal)
  • República del Congo 3-1 Uzbekistán (Grupo K) Wissa (Congo)
  • Jordania 1-3 Argentina (Grupo J) | Lo Celso (Argentina)
  • Argelia 3-3 Austria (Grupo J) | Mahrez (Argelia)  

Ronda de 32avos

  • Sudáfrica 0-1 Canadá | Eustaquio (Canadá)
  • Brasil 2-1 Japón | Casemiro (Brasil)
  • Alemania 1-1 Paraguay | Gill (Paraguay)
  • Países Bajos 1-1 Marruecos | Diop (Marruecos)
  • Costa de Marfil 1-2  Noruega | Nusa (Noruega)
  • Francia 3-0 Suecia | Mbappé (Francia)
  • México 2-0 Ecuador | Quiñones (México)
  • Inglaterra 2-1 Congo | Harry Kane (Inglaterra)
  • Bélgica 3-2 Senegal | Tielemans (Bélgica)
  • Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina | Tilman (Estados Unidos)
  • España 3-0 Austria | Lamine Yamal (España)
  • Portugal 2-1 Croacia | Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • Suiza 2-0 Argelia | Embolo (Suiza)
  • Austria 1-1 Egipto | Salah (Egipto)
  • Argentina 3-2 Cabo Verde | Messi (Argentina)
  • Colombia 1-0 Ghana | Luis Díaz (Colombia)

Octavos de final 

  • Canadá 0-3 Marruecos | Ounahi (Marruecos)
  • Paraguay 0-1 Francia | Gill (Paraguay)
  • Brasil 1-2 Noruega | Haaland (Noruega)
  • México 2-3 Inglaterra | Bellingham (Inglaterra)
  • Portugal 0-1 España | Rodri (España)
  • Estados Unidos 1-4 Bélgica | De Ketelaere (Bélgica)
  • Argentina 3-2 Egipto | Messi (Argentina)
  • Suiza 0-0 Colombia | Kobel (Suiza)

Cuartos de final

  • Francia 2-0 Marruecos | Mbappé (Francia)
  • España 2-1 Bélgica | Lamine Yamal (España)
  • Noruega 1-2 Inglaterra | Bellingham (Inglaterra)
  • Argentina 3-1 Suiza | Julián Álvarez (Argentina)

Semifinales

  • Francia 0-2 España | Pedro Porro (España)
  • Inglaterra 1-2 Argentina | Messi (Argentina)

Aún quedan por disputarse dos partidos: el encuentro por el tercer y cuarto lugar y la gran final del Mundial entre España y Argentina.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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