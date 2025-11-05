Hoy jueves 05 de noviembre el peso mexicano se ve favorecido de la corrección bajista del dólar. En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista.

Sin embargo, la divisa mexicana limita su avance tras evaluar el débil desempeño de la inversión fija bruta local, comentaron especialistas de Monex

En los mercados internacionales, el peso mexicano abre alrededor de 18.65 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Mercados accionarios este 5 de noviembre

A mitad de semana, los mercados accionarios a nivel mundial extienden las pérdidas, lideradas por el sector tecnológico, mientras los inversionistas continúan evaluando las elevadas valuaciones a las que cotizan las principales empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Banco Azteca | a la compra: 16.90 | a la venta: 19.14

BBVA Bancomer | a la compra: 17.83 | a la venta: 18.97

Banorte | a la compra: 17.50 | a la venta: 19.05

Banamex | a la compra: 18.11 | a la venta: 19.14

Scotiabank | a la compra: 17.40 | a la venta: 19.00

