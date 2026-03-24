El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer hace dos días que, las primeras Viviendas para el Bienestar en Jalisco ya se se encuentran listas para su adquisición y entrega. Si eres jalisciense y estás interesado en obtener más detalles y verlas personalmente, en esta nota te contamos todo lo necesario.

Cabe recordar que desde 2025 se dio a conocer el Programa de Vivienda para el Bienestar —impulsada por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)—; una apuesta social cuyo fin es brindar facilidades de vivienda y de mejora a la vivienda a sectores vulnerables de la población.

¿En dónde se encuentra el módulo de Viviendas para el Bienestar en Jalisco?

Con el objetivo de que las personas interesadas puedan checar de primera mano las opciones disponibles, así como recibir asesoría sobre el proceso para adquirir una de las casas, el Infonavit abrió este 17 de marzo un punto de atención en el municipio de El Salto, en Jalisco.

El módulo se localiza al interior del fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, sobre el Libramiento Agua Blanca, a unos metros de Calzada del Trabajo. El horario de atención es de 9:00 a 19:00 horas todos los días de la semana.

¿Cómo puedo entrar al programa de Viviendas para el Bienestar en Jalisco?

La Conavi publica periódicamente y a través de sus canales oficiales las convocatorias, en estas se detallan fechas, lugares de registro y requisitos. Eso sí, siempre hay que considerar que las personas interesadas vivan dentro de áreas previamente definidas como prioritarias: las llamadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, estas áreas urbanas se caracterizan por tener un alto grado de marginación, un muy alto grado de rezago social, y un porcentaje de personas en condición de pobreza mayor al 34%; las tres razones pueden considerarse por separado o en conjunto.

Solo quienes cumplan con los criterios, como ser mayor de edad o menor con dependientes económicos; tener ingresos muy limitados; no contar con vivienda propia; no estar afiliado a instituciones de vivienda como Infonavit o Fovissste, y vivir en una ZAP, podrán acudir al módulo indicado en la convocatoria para registrarse, donde deberán presentar documentos básicos como:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

CURP

Durante este registro, los encargados aplicarán una Cédula de Diagnóstico, tal solicitud será analizada para verificar el cumplimiento de criterios. Posteriormente, los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi.

¿Qué pasa si resultaste seleccionado para adquirir una Vivienda del Bienestar en Jalisco?

Si una persona resulta seleccionada, será contactada por teléfono para agendar una visita domiciliaria. Es importante tener en cuenta que el trámite es personal, no se aceptan intermediarios ni representantes.

Además, es indispensable estar disponible tanto para el registro como para la visita. Una vez concluida la evaluación, la Conavi publica el listado final de beneficiarios.

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AO

