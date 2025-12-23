Ante fallas en abasto federal, Jalisco refuerza atención oncológica con recursos estatales

Pese a las fallas registradas en el suministro de medicamentos oncológicos por parte de la Federación durante 2025, el Gobierno de Jalisco apostó por la atención a pacientes con este tipo de padecimientos de alto costo, mediante una inversión extraordinaria ejercida con recursos propios , recordó el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Señaló que el abasto proveniente de la federación se mantuvo "muy por debajo de lo esperado", lo que obligó al Estado a intervenir para evitar riesgos a la salud de las y los pacientes , especialmente en población vulnerable como niñas y niños con cáncer.

El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) explicó que, si bien a mitad del año se observó un ligero incremento en la entrega de medicamentos federales, el cierre de 2025 se perfila sin una mejora sustancial, por lo que Jalisco no prevé que el porcentaje de abasto federal aumente en las últimas semanas del año .

En este sentido, indicó que la prioridad ha sido garantizar la continuidad de los tratamientos, aun cuando esto "implicó una presión financiera significativa" para las finanzas estatales.

"El abasto finalmente proveniente de la federación estuvo en el orden de 25%; hubiéramos querido que fuera más, pero Jalisco tuvo que salir a flote, con una inversión propia del estado de alrededor de 200 millones de pesos, sobre todo para medicamentos oncológicos, para población pediátrica, pero también para algunas patologías en adultos. A medio año empezó a incrementarse un poco el abasto de medicamentos provenientes de la federación, pero estamos prácticamente a pocos días de que concluya el 2025 y no creemos que ese 25% proveniente de la federación vaya a incrementar en este fin de año", señaló el secretario.

De cara a 2026, la SSJ ha insistido ante las autoridades federales en la necesidad de que los convenios para el abasto de medicamentos de alto costo se cumplan desde el inicio del año y con un ritmo constante, a fin de evitar interrupciones que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes.

Pérez Gómez sostuvo que, independientemente de la respuesta federal, el Estado mantendrá una vigilancia permanente para que ningún jalisciense se quede sin tratamiento.

"Con la federación lo que hemos insistido es que en el 2026 necesitamos que desde el inicio los convenios firmados para el abasto de medicamentos de alto costo, particularmente oncológicos, lleven un ritmo adecuado, un abasto al día, para que de esa manera no haya ningún riesgo a la salud y, de cualquier manera, Jalisco está muy atento y al pendiente de que a ningún jalisciense, y particularmente a población vulnerable como serían niños con cáncer, les falte ningún medicamento en ningún momento".

Cuestionado sobre si la falta de abasto podría interpretarse como una represalia política por no adherirse al sistema federal IMSS-Bienestar, el secretario rechazó esta versión y afirmó que se trata principalmente de fallas estructurales y de cumplimiento en convenios previamente firmados, los cuales obligan a la federación a aportar recursos y medicamentos en programas específicos.

"No lo identifico como una clase de vendetta ni tampoco como un castigo político. Existen convenios firmados con los estados no adheridos. Particularmente en la parte que no tenemos adherencia es a IMSS-Bienestar y consiste en que el propio estado mantiene la rectoría de su sistema de salud y la operatividad de su sistema de salud. Pero en lo que se refiere a programas especiales, por ejemplo, todo lo relativo a patologías de alto costo como niños con cáncer y algunas patologías oncológicas en adultos, ahí hay convenios de colaboración firmados por años que se tienen que cumplir, particularmente los tiene que cumplir la federación", señaló.

Pérez Gómez añadió que estos acuerdos incluyen también programas estratégicos como la detección y tratamiento oportuno de cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y cáncer colorrectal, así como esquemas relacionados con salud mental y la operación de Coprisjal en coordinación con Cofepris.

Abasto estatal alcanza hasta 80% en medicamentos de alto costo

En este sentido, y ante un escenario que ha exigido ajustes constantes por parte del sistema estatal de salud, el secretario de Salud precisó que, gracias a la intervención financiera y operativa del propio Estado, Jalisco mantiene actualmente un abasto promedio del 80 % en medicamentos destinados a patologías de alto costo , un nivel que ha sido posible sostener pese a las limitaciones en el suministro federal.

En el caso de los medicamentos de uso general, cuya adquisición y distribución dependen directamente del gobierno estatal, el abasto se ubica entre 90 y 92 %, lo que ha permitido garantizar la atención cotidiana en hospitales y centros de salud de la entidad.

Por último, Pérez indicó que estos indicadores no son producto de una condición estructural resuelta, sino del esfuerzo permanente de planeación , contención del riesgo sanitario y respuesta institucional, por lo cual, reiteró que el objetivo para 2026 es avanzar hacia un esquema más regular respecto del suministro de medicamentos de origen federal, que reduzca la presión presupuestal para el estado y asegure la continuidad de los tratamientos sin recurrir de manera sistemática a medidas extraordinarias.

Para el caso de Jalisco, señaló, el objetivo es alcanzar los 400 millones de pesos para la operación del sistema de Salud del Estado y la operación del OPD Servicios de Salud Jalisco , que buscarán ser aplicados para abasto de medicamentos, entre ellos, por supuesto, oncológicos.

