Caen cuñado y suegro de "El Chapito" en Zapopan

Las detenciones representan un golpe a la estructura criminal de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias "El Chapito"

En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, FGR, GN y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. EFE / ARCHIVO

La estructura criminal de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias "El Chapito", sufrió un golpe fuerte este día por la captura de dos de sus presuntos colaboradores. 

Elementos del gabinete de Seguridad detuvieron este martes en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, alias "7", cuñado y operador financiero "El Chapito"; así como a Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias "Niño", operador financiero y suegro del líder criminal.

En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

Efectivos adscritos a la SSPC lograron identificar dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con lo cual se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles en colaboración de agentes de la Sedena y de la FGR.

"Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo", señaló la SSPC a través de un comunicado.

Uno de los detenidos fue identificado como Mario "A", de 44 años, alias "7", quien sería cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias "El Chapito". El otro se identificó como Mario "L", de 69 años, alias "Niño", también señalado como operador financiero y suegro de Archivaldo Iván Guzmán.

A los aprehendidos además les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Por lo anterior, a las cuatro personas detenidas, se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica, informó la SSPC.

