Juanacatlán se libra de nueva carga ambiental con salida de la CFE

La presidenta municipal de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara , explicó que la decisión de retirar del municipio la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obedece a la fragilidad ambiental de la zona y a la deuda histórica de contaminación que enfrenta la población.

La medida se tomó después de que se confirmara que el proyecto de la CFE, con una capacidad prevista de 934 megawatts para abastecer a hogares y a la industria, se trasladará al Área Metropolitana de Guadalajara.

Vergara señaló que Juanacatlán enfrenta un deterioro ambiental asociado al río Lerma-Santiago, con efectos directos en la salud de las comunidades cercanas a su cauce. Por ello, consideró inviable instalar en el municipio una planta de generación eléctrica de esa magnitud.

Indicó que, cuando se retomó la posibilidad del proyecto a inicios de 2025, el Ayuntamiento realizó gestiones ante instancias federales, incluida la CFE, y acudió a la Ciudad de México para exponer su postura. De esas reuniones se concluyó que no existían condiciones técnicas, territoriales ni ambientales para concretar la obra, según consta en el oficio PM/051/2025.

La funcionaria mencionó que la decisión refleja también la postura de habitantes y colectivos ciudadanos, quienes han manifestado su rechazo a nuevos proyectos que puedan incrementar la contaminación en la región.

La CFE reubicará su proyecto de planta eléctrica en 2026

Por su parte, la CFE mantiene vigente el proyecto, aunque con ajustes. La construcción de la Central de Ciclo Combinado, que contempla una inversión superior a los 571 millones de dólares, no fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se prevé que durante 2026 se definan la nueva ubicación y los tiempos de ejecución.

Tras conocerse que la central no se instalará en Juanacatlán ni en El Salto, pobladores y grupos ambientalistas expresaron su alivio, al considerar que la medida reducirá los riesgos ecológicos en el entorno del río Santiago.

Sin embargo, algunos colectivos recordaron que la decisión se dio tras años de recursos legales y acciones ciudadanas para frenar el proyecto. Señalaron que mantendrán la vigilancia hasta conocer con precisión el sitio donde se pretende construir la nueva planta generadora y las condiciones ambientales que implicará.

