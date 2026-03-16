Vive un fin de semana astronómico en Lunaria, el Planetario de Jalisco

La vida cultural de Guadalajara ofrece mucho más que el día. El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco propone una experiencia distinta: mirar el cielo nocturno como parte de la vida urbana. Este sábado 21 de marzo, Lunaria abrirá sus puertas con horario extendido para celebrar la llegada de la primavera con Lunaria Nocturno, una jornada que combina actividades científicas, talleres interactivos y observación astronómica abierta al público.

La actividad se realizará de 12:00 a 21:00 horas, permitiendo que visitantes de distintas edades puedan recorrer el espacio a lo largo del día y permanecer hasta la noche para observar el cielo desde la explanada del planetario. El evento está pensado como un plan accesible para familias, grupos de amigos o parejas que buscan una alternativa cultural distinta dentro de la ciudad.

Durante la jornada de Lunaria Nocturno, el pabellón estará abierto de 12:00 a 19:00 horas, con actividades guiadas en diversas estaciones científicas. Entre ellas se encuentran los módulos dedicados a telescopios, donde los visitantes pueden familiarizarse con el funcionamiento de estos instrumentos; Casa de la Tierra, una instalación que explora fenómenos climáticos y geológicos del planeta; y el espacio dedicado al transbordador, donde se explican principios relacionados con la exploración espacial.

La entrada al pabellón interactivo tiene un costo accesible: 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad, con lo que se busca facilitar el acceso a experiencias científicas para públicos amplios.

Uno de los momentos centrales del programa llegará al anochecer. Entre 19:00 y 21:00 horas, Lunaria abrirá su explanada para una observación astronómica gratuita, donde los asistentes podrán mirar el cielo con telescopios y recibir orientación para identificar distintos objetos celestes visibles esa noche.

En esta ocasión, el cielo de primavera ofrecerá varios puntos de interés. Los visitantes podrán observar la Luna en fase creciente, cuya iluminación parcial permite apreciar relieves y cráteres con mayor contraste. También será visible Júpiter, uno de los planetas más brillantes del firmamento nocturno. A través de telescopios será posible distinguir incluso algunas de sus lunas galileanas, los satélites descubiertos por Galileo Galilei en el siglo XVII que transformaron la manera en que la humanidad entendía el sistema solar.

La actividad busca precisamente acercar el conocimiento astronómico a públicos que quizá nunca han observado el cielo con telescopios o que desean comprender mejor lo que aparece en el firmamento nocturno.

Este sábado 21 de marzo, la invitación es sencilla: recorrer el planetario durante la tarde, experimentar con sus módulos interactivos y, cuando llegue la noche, levantar la mirada hacia el cielo de primavera. Allí, entre la Luna creciente, Júpiter y las estrellas de Géminis, el universo se asoma por unas horas al paisaje urbano de Guadalajara.

YC