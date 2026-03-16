Gasolina regular supera la barrera de los 24 pesos por litro en Guadalajara

Los precios de la gasolina regular en la zona metropolitana de Guadalajara siguen aumentando y en varias estaciones ya superaron la barrera de los 24 pesos.

Uno de los casos puntuales es la estación Combustibles Medrano, ubicada en la calle Medrano 3434, en Guadalajara, donde el litro se comercializa en 24.99 pesos; lo mismo sucede en Gaso Express El Verde, ubicada en Medrano 3567, donde se vende en 24.99 pesos por litro.

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En la gasolinera Becktrop GDL, ubicada en la Calzada Independencia, en Guadalajara, el litro del combustible regular se ofrece en 24.49 pesos; por su parte, en la estación Combustibles Aviación, ubicada en la avenida Aviación 5077, se obtiene por 24.49 pesos, y en la estación Vales Fusión , establecida en la avenida Washington 56, en Guadalajara, se vende a 24.38 pesos el litro.

Los precios de los combustibles en el mercado internacional comenzaron a incrementarse desde hace unos días por el conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Mientras tanto, l os automovilistas lamentan los incrementos en el precio, ya que afectan sus bolsillos.

“A nosotros sí nos afecta mucho porque casi no hay tanto pasaje y gastas más gasolina por andar buscando clientes y, como está así de cara, pues te afecta”, explicó Jesús Alejandro, un taxista.

“Yo manejo el camión y antes lo cargaba con 2 mil pesos la mitad y ahorita lo cargo con 3 mil 500 pesos el medio; antes valía como 16 pesos el litro del diésel y ahorita está 28.50 pesos el litro”, dijo Marco.

“A mí me afecta, como consumidor, porque yo cargo cada tercer día; no la lleno, pero se llena como con 350 pesos, pero sí he visto que se ha incrementado”, dijo Alexis.

Los despachadores de las estaciones de servicio reconocen que se han visto afectados porque llegan menos clientes y, por ende, hay menos propinas.

“No se nota tanto, pero los clientes nos preguntan por qué subió”, explicó Juan, un despachador.

“Muchos automovilistas no se fijan en el precio, se fijan más en el rendimiento porque te pueden dar un precio más bajo, pero es una gasolina mala que no les da el rendimiento que esperaban”, explicó Salvador, empleado de una estación ubicada en la avenida Washington, en Guadalajara.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , dijo en días recientes que el Gobierno trabaja para evitar un incremento en el precio de combustibles ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

La Mandataria destacó que México mantiene una producción relevante de hidrocarburos y derivados que permite amortiguar choques externos.

Sheinbaum reconoció, no obstante, que el país aún importa parte de las gasolinas y turbosinas, pero subrayó que el grueso del consumo interno se cubre con producción nacional.

"La mayoría se produce en México y hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos", explicó.

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

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