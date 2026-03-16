Mandan al CURVA a conductora que chocó contra vehículo de alta gama

Personal de la Comisaría de la Policía Vial remitió al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) a una mujer que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, luego de impactar un vehículo de alta gama en la colonia Vallarta Universidad, en Zapopan.

El incidente fue reportado sobre la avenida Juan Palomar y Arias, en su cruce con la calle Eça de Queirós, en la zona antes mencionada.

Al arribar al sitio, los oficiales detectaron que la conductora del vehículo presuntamente responsable, con placas del estado de Michoacán, presentaba aliento alcohólico.

Por ello, se le practicó una prueba de alcoholimetría mediante uno de los módulos itinerantes, la cual arrojó resultado positivo. Tras la notificación, la mujer reaccionó con agresiones verbales hacia los elementos de seguridad.

Ante esta situación, la presunta responsable fue retenida y trasladada al CURVA, mientras que el vehículo fue enviado a un depósito vehicular.

Apenas el pasado 13 de marzo, también con el operativo Salvando Vidas, oficiales de la Policía Vial remitieron al CURVA a un conductor aparentemente alcoholizado que circulaba en sentido contrario en la zona del Mercado de Abastos en Guadalajara.

Las acciones forman parte del operativo “Salvando Vidas” que busca reducir los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, se procede a la aplicación de las sanciones, que pueden ser, desde la retención del vehículo, multas económicas que van de los $16 mil a $22 mil pesos y, en algunos casos, la retención administrativa y/o la detención inconmutable del conductor.

YC