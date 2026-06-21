Visita el Zoológico Guadalajara GRATIS en un recorrido turístico; conoce la fecha

Descubre unos de los zoológicos más importantes de América Latina en un recorrido turístico gratuito al Zoológico Guadalajara en donde podrás conocer de cerca algunas de las especies más únicas del mundo.

La cita es el próximo 3 de julio, para poder ser parte del recorrido turístico gratuito deberás registrarte en el Kiosko del Parque Revolución a las 9:00 horas; la salida será a las 9:30 de la mañana por lo que te recomendamos llegar con tiempo para asegurar tu lugar.

La visita gratis al Zoológico Guadalajara forma parte de los recorridos turísticos gratuitos impulsados por la Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara como parte de las actividades por el Mundial 2026 donde el Ayuntamiento Tapatío busca mostrar la riqueza histórica, arquitectónica y natural del municipio a través de 102 paseos en el Centro Histórico, los barrios tradicionales y en este caso al Zoológico Guadalajara.

Una vez que hagas tu registro, te recomendamos seguir las instrucciones del personal a cargo del recorrido, quienes te indicarán la dinámica del traslado al Zoológico Guadalajara.

Recorridos para todos los gustos

El programa contempla una amplia variedad de rutas diseñadas para explorar Guadalajara desde diferentes perspectivas, permitiendo a los asistentes adentrarse en su historia, tradiciones y patrimonio.

De acuerdo con la directora de Turismo de Guadalajara,María del Refugio Plascencia Pérez, habrá también recorridos turísticos a barrios tradicionales como Mexicaltzingo, San Juan de Dios, Las Nueve Esquinas o Capilla de Jesús; aunque el atractivo principal es el Centro Histórico, que está abierto para que lo disfruten todos.

Respecto a los recorridos en el Centro Histórico está el del parque Morelos, la lucha libre mexicana, las cantinas con mariachi, el paseo para conocer el legado de Fray Antonio Alcalde en la explanada del templo de El Santuario y la visita al muralismo mexicano.

Asimismo, la Dirección de Turismo tiene previstos paseos a la Barranca de Huentitán, al Zoológico Guadalajara, a la Casa de la Cultura y Artesanía Jalisciense, Parque Los Colomos y hasta la Rivera de Chapala.

Te recomendamos estar media hora antes de la salida del recorrido al que asistas.

Impulso al turismo local

Además de enriquecer la experiencia de los aficionados nacionales e internacionales que llegaron a la ciudad por el Mundial, esta estrategia busca fortalecer el turismo local y promover los principales atractivos de Guadalajara mediante actividades completamente gratuitas.

Con esta oferta, las autoridades invitan a la población a redescubrir la ciudad y aprovechar una agenda especial que combina cultura, historia y entretenimiento en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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