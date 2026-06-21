Policía de Jalisco captura a hombre armado en Tequila

Elementos de la Policía de Jalisco capturaron en Tequila a un sujeto por presunta portación de arma de fuego, a quien le aseguraron el arma, un cargador y cerca de una veintena de cartuchos útiles.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia ordinaria cuando, en Abasolo y Eduardo González, en el Centro del Pueblo Mágico, fueron abordados por una ciudadana.

La mujer pidió ayuda a los oficiales, a quienes explicó que poco antes había tenido una discusión con su acompañante, y se sentía en riesgo, pues había visto que el sujeto llevaba entre sus pertenencias un arma de fuego.

Inspección del vehículo

Los uniformados se aproximaron al vehículo con placas de Guanajuato en el que se encontraba el sujeto y le pidieron que descendiera conforme a los protocolos de actuación policial.

En la revisión no le encontraron nada entre sus pertenencias, pero al inspeccionar el automóvil, localizaron dentro de una bolsa lo que aparentaba ser un arma de fuego calibre nueve milímetros, así como un cargador y 17 cartuchos.

A disposición de las autoridades

Por lo anterior, quien se identificó como Federico “N”, de 38 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente ministerial de la Fiscalía General de la República

NG