Amenaza plaga de muérdago a árboles del AMG; falta censo para identificar ejemplares en mal estado: Especialistas

La plaga de muérdago que azota a árboles y arbustos hasta debilitarlos y matarlos representa un riesgo durante la temporada de lluvias , pues los ejemplares podrían caer sobre casas, vehículos, establecimientos o personas debido a los fuertes vientos de las tormentas, advirtieron especialistas.

Estiman que gran parte del arbolado de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) está infestado por esta planta, mientras que no existe un censo sobre los ejemplares que podrían estar contaminados y que deberían ser retirados para evitar riesgos.

Hasta nueve de cada 10 árboles podrían estar infestados

Juan Gabriel Morales Padilla, académico y supervisor de jardinería del ITESO, estima que aunque no existen cifras claras, en la metrópoli nueve de cada 10 árboles podrían estar infestados de muérdago, número similar al de Ciudad de México. Las causas que explican la aparición en árboles del muérdago son la urbanización -que cada vez quita mayor espacio a la naturaleza-, la contaminación y el estrés de los ejemplares.

“Puede haber un árbol que, por su nivel de infestación, lo más recomendable sea su derribo, porque se convierte en un foco de infección muy fuerte […]. El muérdago en unos meses te puede acabar un arbusto, o en tres o cuatro años un árbol”, comentó.

Falta de censos agrava el problema

Antonio Rodríguez Rivas, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que los municipios no han realizado censos desde al menos finales de la década de los 80’s, cuando las primeras plagas de muérdago aparecieron en la colonia Jardines del Country. En su momento se desconocía la problemática, por ello en la actualidad la cantidad de árboles y arbustos infestados es alta, lamenta.

Cómo se propaga el muérdago

Por su parte, Gerardo González Cuevas, también académico de la UdeG, explica que el muérdago es una planta parásita que produce semillas cuando se ha asentado en un árbol. A su vez, éstas son diseminadas por la fauna, especialmente por pájaros, a otros árboles.

GOBIERNO DE MÉXICO

“El problema en el AMG, y en muchos lugares de México, es que se la ha dejado crecer. No se ha controlado a tiempo y quizá hoy ya tenemos un problema que nos demanda mucho manejo, lo que significa muchos recursos”.

Piden estrategia metropolitana para combatir la plaga

El experto exhorta a realizar un manejo integral del muérdago con todos los municipios metropolitanos, identificándolo y cortando las ramas infestadas para evitar su propagación. La forma más fácil de notarlo, dijo, es identificar el follaje diferente al resto de la flora del árbol.

Además, llama a contar con un catálogo detallado de árboles y arbustos de la ciudad que producen frutos y que dan alimento a las aves que diseminan las semillas de la plaga, a fin de contar con un mapa de propagación.

Se requieren más recursos para atender el problema

“Falta asignar más recursos económicos porque evidentemente no son podas tan sencillas. Muchas de las veces los brotes de muérdago están en partes altas de las copas, lo cual implica personal especializado para la trepa del árbol, o vehículos con góndolas […]. De algún modo tienen que hacerse esas labores de manejo”, menciona.

EE