Este Día del Padre, la ciudad de Guadalajara espera una jornada vespertina lluviosa, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored. Revisa aquí el pronóstico completo para que el festejo se inunde de gusto y no de agua .

El estado del tiempo para Jalisco

Para este 21 de junio, se prevé la presencia de una línea seca sobre el norte de la República Mexicana que se combinará con un canal de baja presión sobre el interior del país, con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera, con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 8 que se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes para la entidad .

Todas las lluvias estarían acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas.

En el transcurso del día, la ciudad tendrá cielo medio nublado a nublado; por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en zonas costeras, con posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

El clima en Guadalajara este Día del Padre

Se prevé que para este domingo, las precipitaciones comiencen a presentarse desde las 14:00 horas de forma interrumpida y hasta la noche . A continuación, te compartimos el desglose de la probabilidad de lluvia para este 21 de junio.

Lluvias en Guadalajara | Pronóstico 21 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua 09:00 horas 20 °C 20 °C Nubes y claros - - 10:00 22 ºC 22 ºC Nubes y claros - - 11:00 23 ºC 24 ºC Nubes y claros - - 12:00 24 °C 25 °C Nubes y claros - - 14:00 26 ºC 26 ºC Lluvia débil 30 % 1 mm 17:00 23 ºC 25 ºC Tormenta 80 % 27 mm 20:00 19 ºC 19 ºC Lluvia débil 70 % 24 mm 23:00 19 ºC 19 ºC Lluvia débil 50 % 1 mm

Debido a las condiciones aquí compartidas, lo más conveniente será festejar a papá en casa, tal vez con una celebración más íntima, con actividades que no requieran salir de casa para evitar el tráfico de la ciudad y los posibles encharcamientos. En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara en lo que resta de este fin de semana.

Con información del SMN y Meteored.

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FF