En el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Corea del Sur y Chequia protagonizaron uno de los encuentros correspondientes al Grupo A en el Estadio Guadalajara. El combinado asiático se impuso con un marcador de 2-1, sumando así una importante victoria en su debut.

Con motivo de este duelo, numerosos aficionados surcoreanos llegaron a la Perla Tapatía para alentar a su selección nacional, crear contenido para redes sociales y disfrutar del ambiente futbolístico que se vive en México durante la justa mundialista.

Aunque diversos asistentes coreanos enfatizaron el cálido recibimiento de la hinchada mexicana, en medio de los festejos por el desempeño d

e los Tigres de Asia en la cancha, un episodio acaparó la conversación en redes sociales.

Surcoreana acusa discriminación en Estadio Guadalajara

A través de una publicación en la plataforma de Instagram, la creadora de contenido surcoreana de 29 años Yoon Su-jin, mejor conocida en redes sociales como Ino Cat, compartió una incómoda experiencia ocurrida al interior del Estadio Guadalajara.

La influencer, quien iba acompañada del también creador de contenido Rafa Yechan, grabó un video saludando con emoción al público mexicano. No obstante, el ambiente se tornó incómodo cuando un aficionado realizó un gesto con las manos, para después mofarse a sus espaldas.

En el video el hombre lleva sus manos a sus ojos y los estira para rasgarlos, refiriéndose a sus rasgos físicos. Al notar el gesto, la creadora cambió su semblante y dejo de saludar. "Viajaste por todo el mundo para asistir al Mundial... y experimentaste racismo", escribió en su publicación.

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El episodio no pasó desapercibido en redes, pues diversos usuarios se tomaron en tiempo de disculparse por el comportamiento del aficionado, condenando su conducta y afirmando que este tipo de actitudes no representa la hospitalidad del todo el público mexicano.

"Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas por hacerte pasar un mal rato en mi país, pero créanme, también hay mucha gente amable que puede defenderte en ese tipo de situaciones", "No pienses que todos somos así amiga, viva Corea", escriben en redes.

La creadora, quien cuenta con más de 6 millones de suscriptores, agradeció todos los mensajes de apoyo, asegurando que seguirá enfocándose en mostrar el lado hermoso de México. También se tomó el tiempo de agradecer el apoyo a la Selección de Corea.

Usuarios identifican al hombre en redes

Aunado a ello, algunos internautas se tomaron la tarea de identificar al hombre que hizo pasar un mal rato a la creadora digital. De acuerdo con usuarios, el hombre es el mexicano Ulises Fernando Bernal, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), A.C.

Hasta el momento, el implicado ha emitido alguna aclaración al respecto. No obstante, el CITGEJ publicó un comunicado a través de Facebook, donde señala que se espera que el presidente en funciones realice las aclaraciones que considere pertinentes para esclarecer la situación.

"Como Colegio de profesionistas, reiteramos nuestro compromiso permanente con los valores de respeto, integridad, responsabilidad social, inclusión y convivencia armónica, principios que orientan el actuar de nuestra organización y de sus integrantes", escriben.

ESPECIAL/ Facebook/ citgej_a.c

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NA