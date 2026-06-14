MiBici rentará bicicletas eléctricas hasta por seis meses

Con el objetivo de fortalecer la movilidad activa y ofrecer alternativas al uso del automóvil y del transporte público, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) pondrá en marcha esta semana el programa piloto Mi Bici+, un esquema de renta prolongada de bicicletas eléctricas que permitirá a los usuarios conservar una unidad hasta por seis meses.

La iniciativa arranca en Tlajomulco con 34 bicicletas eléctricas diseñadas para responder a las necesidades de movilidad detectadas en estudios metropolitanos sobre hábitos de traslado y uso de la bicicleta.

La directora del Imeplan, Patricia Martínez, explicó que el proyecto busca atender las características particulares de los municipios que actualmente no cuentan con cobertura del sistema tradicional de Mi Bici.

“Mi Bici+ nace a partir de una necesidad que tienen los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara de contar con una alternativa al automóvil y al transporte público para realizar sus desplazamientos cotidianos”.

En esta primera etapa, el programa se concentrará en el corredor sur de la ciudad, especialmente en la zona de influencia de la avenida López Mateos, donde la dispersión urbana dificulta la instalación del modelo convencional basado en estaciones. El polígono contempla colonias como La Tijera, Bugambilias, Bosques de Santa Anita, San Agustín, San Sebastián El Grande, Lomas del Sur y Lomas de Tejeda.

Uno de los principales objetivos es facilitar los llamados viajes de cuidado, que representan una de las razones más frecuentes de desplazamiento, especialmente entre las mujeres. De acuerdo con Patricia Martínez, 42% de las mujeres encuestadas manifestaron estar dispuestas a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Pero piden seguridad.

Por ello, las unidades fueron adaptadas para transportar carga y podrán incorporar accesorios para niños. “Se puede llevar desde el mandado o el material de trabajo… hasta una o dos sillas portainfantes”.

Las bicicletas cuentan con asistencia eléctrica, una autonomía aproximada de 60 kilómetros y pueden recargarse en cualquier enchufe doméstico. A diferencia del sistema tradicional de bicicletas públicas, los usuarios podrán llevar la unidad a su domicilio durante todo el periodo de renta, lo que brinda mayor libertad y flexibilidad para sus recorridos diarios.

El programa también busca convertirse en una opción para estudiantes y jóvenes que actualmente utilizan motocicletas, al ofrecer una alternativa más económica, segura y sustentable. Además del ahorro en transporte, contribuiría a reducir emisiones contaminantes.

La renta tendrá un costo de 500 pesos mensuales y un depósito de dos mil pesos, que será reembolsado al devolver la bicicleta en buen estado. Inicialmente, la asignación será por un mes, con posibilidad de renovación hasta completar seis meses de uso.

Todas las unidades cuentan con GPS, monitoreo permanente y seguro para los usuarios, lo que permitirá dar seguimiento a los trayectos, supervisar el estado de la batería y prevenir robos o intentos de desmantelamiento.

Las personas interesadas pueden registrarse en la plataforma MiBici+ (https://mibicimas.net). Los perfiles serán evaluados para asignar las 34 bicicletas disponibles y quienes no alcancen una unidad permanecerán en lista de espera.