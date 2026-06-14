Hallan sin vida a comerciante tapatío desaparecido que fue arrastrado por el mar en playa de Colima

A cinco días de que fuera reportada su desaparición, la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima informó que Rubén David Martínez fue localizado sin vida la mañana de este domingo en las inmediaciones de la playa El Edén, en el municipio de Manzanillo. El joven de 20 años ingresó en compañía de Miguel Rivas Villareal –ambos comerciantes del Mercado Felipe Ángeles en Guadalajara - a playa Pascuales, en Tecomán, el pasado martes 9 de junio y fueron arrastrados por la corriente del mar.

La Unidad Estatal indicó que con la localización del cuerpo de Rubén concluyen las labores de búsqueda. El pasado viernes familiares, amigos y compañeros del Mercado Felipe Ángeles solicitaron ayuda a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para localizar al joven desaparecido. La corporación anunció el mismo día por la noche que se sumó a los trabajos de localización.

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ESPECIAL.

En las labores también participaron la Unidad Municipal de Protección Civil de Tecomán, la Comisaría de Pascuales, pescadores de la zona, grupos voluntarios y diversas corporaciones de emergencia de los tres órdenes de gobierno. Se llevaron a cabo recorridos terrestres, marítimos y aéreos para la localización del joven.

“La UEPEC reitera el llamado a la población y visitantes a extremar precauciones en las playas del estado, respetar las indicaciones de las autoridades y atender las recomendaciones preventivas emitidas por personal de Protección Civil, debido a que continúan presentándose condiciones marítimas de riesgo en las costas colimenses”, compartió la corporación estatal de Colima en sus redes sociales.

Comandancia Regional se sumó a los laborales de búsqueda

La Comandancia Regional con sede en Melaque de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se sumó a las labores con cinco oficiales, dos jet ski y dos cuatrimotos. Realizaron recorridos aéreos con drones y terrestres por la franja costera comprendida entre la desembocadura del Río Almería y la comunidad de El Real.

“Como parte de la estrategia operativa, se reforzarán las acciones con recorridos aéreos, terrestres y el despliegue de embarcaciones tipo jet ski para ampliar la cobertura de búsqueda en el mar. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantiene coordinación permanente con las autoridades de Colima para contribuir a la localización de la persona desaparecida”, compartió antier la dependencia en una ficha informativa.

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NA