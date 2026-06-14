Guadalajara espera un día mojado este domingo 14 de junio. Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y Meteored, el territorio de occidente prevé lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo por la tarde . Te compartimos el pronóstico completo para que planifiques este último día del fin de semana.

Jalisco, hueles a pura tierra mojada

El SMN pronostica para este domingo el ingreso de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental que, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte y occidente de México, lo que incluye a Jalisco.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical número 7 a la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Jalisco prevé un día con cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida .

¿A qué hora comenzará a llover en Guadalajara?

Para este domingo, Guadalajara prevé una jornada con combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto, según información del IAM, con probabilidad de lluvias por la tarde y noche .

Según los registros de Meteored, la lluvia estará acompañando a las y los tapatíos, así como a sus visitantes, desde el inicio de la jornada. De las 07:00 a las 11:00 horas, Guadalajara prevé lluvias en el 30 % de su territorio, pero la cifra aumentará durante el desarrollo de la jornada .

Te compartimos más detalle de los horarios de lluvia y la acumulación de agua que se prevé para este domingo en la capital de Jalisco.

Lluvias en Guadalajara | Pronóstico 14 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua 08:00 horas 19 °C 19 °C Lluvia débil 30 % 2 milímetros (mm) 09:00 20 ºC 20 ºC Lluvia débil 30 % 1 mm 11:00 24 ºC 25 ºC Lluvia débil 30 % 1 mm 14:00 27 ºC 28 ºC Tormenta 70 % 13 mm 17:00 21 ºC 21 ºC Tormenta 90 % 95 mm 20:00 20 ºC 20 ºC Lluvia débil 60 % 7 mm 23:00 18 ºC 18 ºC Lluvia débil 30 % 6 mm

Con información del SMN, IAM y Meteored.

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