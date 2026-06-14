Guadalajara espera un día mojado este domingo 14 de junio. Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y Meteored, el territorio de occidente prevé lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo por la tarde. Te compartimos el pronóstico completo para que planifiques este último día del fin de semana.El SMN pronostica para este domingo el ingreso de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental que, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte y occidente de México, lo que incluye a Jalisco.A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical número 7 a la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.Jalisco prevé un día con cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.Para este domingo, Guadalajara prevé una jornada con combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto, según información del IAM, con probabilidad de lluvias por la tarde y noche.Según los registros de Meteored, la lluvia estará acompañando a las y los tapatíos, así como a sus visitantes, desde el inicio de la jornada. De las 07:00 a las 11:00 horas, Guadalajara prevé lluvias en el 30 % de su territorio, pero la cifra aumentará durante el desarrollo de la jornada.Te compartimos más detalle de los horarios de lluvia y la acumulación de agua que se prevé para este domingo en la capital de Jalisco. Con información del SMN, IAM y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF