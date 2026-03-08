Vinculan a sujeto señalado de robar un negocio de desayunos en Santa Tere

Este domingo la Fiscalía de Jalisco informó que en prisión preventiva justificada por un año permanecerá el presunto responsable de un robo a negocio ubicado en la colonia Santa Tere, de Guadalajara.

A partir de los trabajos ministeriales que realiza la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, dependiente de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, se logró establecer que Ricardo Daniel “N” ingresó el pasado 14 de febrero a un negocio dedicado a la venta de comida y desayunos, doblando la cortina de ingreso al establecimiento para cometer el ilícito.

Una vez dentro, se presume que el señalado tomó dinero en efectivo e intentó huir; sin embargo, fue observado por el ofendido, quien logró retenerlo para entregarlo a policías municipales que patrullaban en la zona, según las indagatorias que se siguen por el caso.

"Luego de que se judicializara el asunto, a efecto de que un juez de control conociera del mismo, este calificó como legal su detención, para posteriormente, en la audiencia de continuación y una vez valorados los datos de prueba expuestos, la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Ricardo Daniel ‘N’, por el delito de robo calificado", dio a conocer la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

Por ello y como medida cautelar solicitada por el Agente del Ministerio Público, el detenido deberá permanecer en prisión preventiva justificada mientras la Unidad de Investigación continúa con las indagatorias que permitan una sentencia condenatoria en su contra.

En caso de cualquier hecho similar, o al ser testigo de la comisión de algún ilícito, la ciudadanía puede llamar de manera anónima al número de emergencias 9-1-1.

