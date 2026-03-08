A partir de un operativo desplegado en un domicilio donde presuntamente se vendían sustancias ilícitas, en el municipio de Tlajomulco, se detuvo a un hombre en posesión de posibles drogas, informó este domingo la Fiscalía de Jalisco.

La diligencia, coordinada por la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, se realizó en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Cuatro Estaciones, con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con su escuadrón canino K9, así como personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

En el operativo se logró identificar a José Manuel "N", quien se hallaba al interior de la finca. El sujeto fue inspeccionado por Policías de Investigación, quienes descubrieron entre sus pertenencias 18 bolsas de plástico transparente tipo ziploc que contenían pastillas cristalinas con las características de la droga, por lo que fue detenido en el lugar para luego ser trasladado ante el Ministerio Público .

En el interior del lugar además se encontró:

Un chaleco balístico color negro

Un artefacto metálico color gris con características de arma de fuego

Una báscula gramera color gris.

También se halló una bolsa de sello hermético con vegetal verde y seco en su interior, al parecer mariguana , y 44 bolsitas de sello hermético con sustancia cristalina en su interior.

La Fiscalía afirmó que los indicios fueron asegurados y fijados para sus dictámenes e integración a la carpeta de investigación , misma que fue abierta por parte de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada para indagar delitos contra la salud.

El sujeto será investigado por este ilícito, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

Autoridades instan a denunciar

En caso de identificar un punto similar, donde se presuma o tenga identificado el comercio y/o consumo de drogas, la ciudadanía puede llamar de manera anónima al 089, donde una persona operadora le pedirá información sobre la ubicación y características del domicilio, resguardando en todo momento su identidad.

