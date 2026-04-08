Vinculan a proceso a sujeto por la desaparición de un hombre en Puerto Vallarta

Por su presunta responsabilidad en la desaparición de un hombre en Puerto Vallarta, Óscar “N” fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, con una medida cautelar de un año de prisión preventiva y seis meses para la investigación complementaria. En casos recientes, personas sentenciadas en Jalisco por el mismo crimen han recibido penas de cárcel de entre 50 y 100 años.

Óscar “N” fue capturado el pasado 26 de marzo. La Fiscalía de Jalisco informó que el sujeto es investigado por hechos que ocurrieron en 2020, cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo en Puerto Vallarta y fue interceptado por varias personas a bordo de un vehículo. Estas lo despojaron de sus pertenencias; desde entonces se desconoce el paradero del hombre desaparecido, de quien la dependencia no reveló su identidad.

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Se presume que los presuntos responsables intentaron desviar la investigación al comunicarse con la familia de la víctima y decirle que había conseguido un trabajo en Punta Mita, en Nayarit. La familia tuvo sospechas y presentó una denuncia formal por el delito de desaparición.

En Jalisco hay más de 16 mil personas sin localizar

De acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, con corte al 28 de febrero, en Jalisco hay 16 mil 095 personas sin localizar, de las cuales dos mil 209 no cuentan con una carpeta de investigación. En 2020, año en el que desapareció la víctima, se registró la desaparición con violencia de 300 hombres.

En tanto, en Puerto Vallarta hay 543 personas sin localizar, de las cuales 505 son hombres, de acuerdo con información oficial. Desde 2018 se han localizado a 709 víctimas de este delito en el municipio.

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MB