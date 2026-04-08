Como parte de la reunión que sostuvieron la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la presidenta municipal destacó la reducción del 30 % en la incidencia delictiva en lo que va de la actual administración , que comenzó en 2024.

La cifra es resultado de trabajo conjunto

Esta cifra es resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, además de las rutas para fortalecer y capacitar a la policía municipal, resaltó la edil . La reunión fue un espacio para presentar las acciones y los avances logrados en el municipio de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal.

Pérez Segura reiteró su compromiso de seguir trabajando en acciones de seguridad y agradeció el respaldo de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario García Harfuch, por su parte, reconoció las labores implementadas en San Pedro Tlaquepaque y enfatizó que la colaboración entre autoridades de seguridad federales y locales es la causa de los resultados obtenidos en el municipio .

Destacan la estrategia de proximidad social para lograr los resultados positivos

El pasado 17 de febrero, ambos funcionarios sostuvieron otra reunión en Ciudad de México, como parte de las juntas constantes para presentar avances en seguridad en Tlaquepaque. En aquella ocasión se destacó la estrategia de proximidad social y atención a las causas que generan violencia , además de acciones coordinadas para fortalecer la presencia policial y mejorar la respuesta ante hechos delictivos. También se plantearon inversiones en equipamiento y capacitación de los elementos de la comisaría municipal, a fin de reforzar sus capacidades operativas y profesionales.

En cuanto a las capacitaciones, los policías municipales y cadetes de la Academia de Policía de San Pedro Tlaquepaque acudieron al programa Actuar con Perspectiva, impartido por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en enero pasado.

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FF