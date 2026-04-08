En el marco del periodo vacacional de primavera, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, inauguraron esta mañana “Jalisco Aprende Festival Educativo 2026”.

Inaugurado por el gobernador de Jalisco, el evento es realizado en Expo Guadalajara y contempla la participación de niñas, niños y sus familias en un espacio diseñado para conocer, convivir y divertirse a través de experiencias interactivas y formativas.

Durante tres días, las y los asistentes podrán participar en talleres, conferencias y actividades inmersivas que acercan distintas disciplinas de forma lúdica.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, explicó que este festival convoca a todos los estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas del estado.

"Tenemos una capacidad para atender simultáneamente hasta seis mil alumnos, vamos a estar tres días miércoles, jueves y viernes, en un mismos sitio los padres de familia pueden llevar a su hijo para que conozcan distintas áreas y puede tomar clases breves, talleres, de lenguas, de música, de arte, de cultura, de salud y de tecnología, hay tenemos más de 25 talleres que pueden ayudarles no sólo para que sus hijos elijan bien sus próximas actividades escolares sino también para formar de manera integral a los alumnos", comentó.

Áreas temáticas

Arte. Talleres para crear y experimentar con pintura, escultura y música. Niñas y niños podrán modelar con barro, pintar sus propias obras y participar en dinámicas creativas.

Ciencia. Experimentos, retos de lógica y juegos que despiertan la curiosidad científica. Podrán participar en actividades como ajedrez, dinámicas inspiradas en el futbol y experimentos divertidos.

Tecnología. Experiencias interactivas para explorar el mundo tecnológico. Niñas y niños podrán conocer cómo funcionan los drones, aprender principios básicos de tecnología y descubrir cómo estas herramientas se usan en la vida real.

Salud. Actividades para conocer y cuidar el cuerpo y las emociones. Habrá dinámicas de movimiento, respiración, conciencia corporal y juegos tradicionales que promueven hábitos saludables.

Medio Ambiente. Talleres para conectar con la naturaleza y aprender a cuidarla. Podrán crear pequeños huertos, conocer distintas plantas y descubrir cómo usar el agua de forma responsable.

Lenguas. Un espacio para jugar con las palabras a través de narraciones, lectura en voz alta, juegos de lenguaje y dinámicas creativas que invitan a imaginar, contar historias y descubrir nuevas formas de comunicarse.

Auditorio. Un espacio para disfrutar en familia charlas, paneles, finales de concursos y espectáculos. Habrá presentaciones artísticas, conciertos interactivos y charlas de divulgación científica con especialistas que compartirán temas fascinantes de forma clara y divertida.

Las y los interesados podrán registrarse en https://bit.ly/JaliscoAprendeFestivalEducativo.

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AO

