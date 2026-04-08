Fin de clases en Jalisco; estas son las fechas clave del cierre del ciclo escolar

Las clases presenciales para los alumnos de educación básica en Jalisco terminarán el 30 de junio aunque el viernes 26 de junio habrá Consejo Técnico y por lo tanto desde esa fecha ya no se presentarían.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, aclaró que del 1 al 15 de julio habrá regularización para aquellos alumnos que lo requieran y se realizará el proceso de cierre de parte de los docentes.

"Muy importante recalcar lo que dijo el Gobernador que en el partido inaugural donde juega México sí hay una suspensión de clases para todo el estado, ya en los juegos donde hay actividades en la zona metropolitana se suspende sólo en el área metropolitana", comentó.

Explicó que se tiene que cumplir los 180 días que marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública federal.

“Jalisco estará cumpliendo con los días efectivos, estamos tomando simplemente días para las clases ordinarias en junio, algunos alumnos que requieran regularización van a ser citados después de esa fecha pero de manera extraordinaria, depende de cada alumno, de cada padre de familia”

El secretario detalló que este lunes se publicará el calendario oficial que les dará certeza a todos los padres de familia, maestros y directivos.

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Registran robos en escuelas de las ZMG durante vacaciones

En otro tema el funcionario dijo que en este periodo vacacional se han registrado tres robos en igual número de escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara principalmente de cableado.

"Bajo muchísimo es algo que hemos tenido de manera consistente en cada periodo vacacional una incidencia menor, que sea una incidencia menor queremos llevarlo a cero y queremos que las escuelas se respeten una sociedad que cuida sus escuelas está diciendo mucho sobre el valor que le da a la educación y seguimos invitando a los ciudadanos a cuidar las escuelas", comentó.

Dijo que hay una línea abierta y un grupo de abogados atentos para que se puedan denunciar y presentar cargos.

Finalmente dijo que el próximo lunes reinician las clases y recomendó a los alumnos que estén enfermos o tengan algún síntoma no presentarse.

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NA