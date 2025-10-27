Vinculan a proceso a Nazario y dos más por delitos contra la salud

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Nazario "R", junto con los otros dos sujetos con los que fue detenido en días pasados en Guadalajara, ya fueron vinculados a proceso "por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército".

Nazario "R" ha sido identificado como líder transportista del Estado, adjunto a la Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM FTJ), cuya detención fue dada a conocer el pasado 15 de octubre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Mediante un comunicado, la FGR a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), afirmó que obtuvo la vinculación a proceso para Nazario "R", Juan "E" y Jorge "Q", por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, 3.4-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina (MDMA), marihuana.

"Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, en coordinación con la FGR, mediante la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), aprehendieron a los ahora imputados durante un cateo en Guadalajara, Jalisco", recordó la Fiscalía General respecto de la aprehensión de los sujetos.

Además, dijo, durante las diligencias los elementos aseguraron clorhidrato de metanfetamina, tabletas que contienen MDMA, marihuana, dos armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, teléfonos celulares, una laptop, dos tabletas electrónicas, un vehículo tipo Razer, una motocicleta, una cuatrimoto y una camioneta blindada.

Por este motivo, los tres sujetos también son acusados por el delito de posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por último, la FGR informó que luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Jalisco, con sede en Puente Grande, se decretó la la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para la investigación complementaria, en espera de determinar el futuro de Nazario y los otros dos sujetos, que se presume extraoficialmente, formaban parte de su equipo de escoltas.

