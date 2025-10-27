Reportan actualización de sistema de citas del INE

Debido a que el apartado en línea para realizar citas en módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en mantenimiento, con miras a migrar a otro sistema digital, no hay fechas disponibles en lo que resta del año. Por ello , en los distintos módulos de atención se recibe a personas sin cita que cuenten con todos sus documentos para realizar los trámites que deseen, además de que en las líneas telefónicas también se brinda información y es posible agendar citas.

En México, el número de atención es 800 433 2000, en un horario de las 07:00 a las 16:00 horas. En Estados Unidos se puede llamar sin costo al 1 (866) 986 8306, y desde otros países, con cargo, al 52 (55) 5481 9897. También está disponible el correo electrónico inetelmx@ine.mx.

En tanto, en los distintos módulos del organismo se recibirá a personas que lleven consigo todos los documentos para realizar el trámite deseado, pero dependerá de la cantidad de usuarios que acudan en el horario de atención. No es necesario llamar con anticipación y la atención se brindará conforme vayan llegando.

Para ubicar el módulo más cercano se puede consultar el sitio web https://ubicatumodulo.ine.mx/. Se debe especificar la entidad y el municipio desde el cual se realiza la búsqueda.

Por su parte, para conocer los documentos necesarios para el respectivo trámite, se puede consultar el sitio web del INE https://portal.ine.mx/.

Diego Espinosa es uno de los usuarios que acudió sin cita a un módulo del organismo, ubicado en carretera a Saltillo, en la colonia Arroyo Hondo, en Zapopan. Tramitó por primera vez su INE y reconoció que el trámite fue "rápido, eficaz y la atención del personal fue buena, amable y te explican todo".

Gracias a que llevaba consigo todos los documentos requeridos, logró tramitar su credencial para votar en un lapso de 30 minutos, y en los próximos días acudirá de nueva cuenta a recoger el plástico.

Elizabeth Gómez es otra de las usuarias que reconoció que, aunque el sistema digital de citas no está disponible, la atención en los módulos es eficiente. "Hace tiempo era muy tardado, prácticamente perdías toda la mañana o toda la tarde, pero ahorita yo siento que están atendiendo mucho más rápido. Antes tenías que sacar cita y, aunque la tuvieras, te regresaban, pero ya es más rápido", comentó.

