Destinan 5 mdp para negocios afectados por inundaciones en Tototlán

Luego del desbordamiento del río Tajo en el municipio de Tototlán el pasado mes de septiembre, la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jaliscoo (PROJAL), la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo mediante el cual se creará una bolsa de cinco millones de pesos para otorgar créditos blandos directos desde 20 mil hasta 100 mil pesos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) afectadas por las inundaciones.

En noviembre, PROJAL iniciará con la entrega de los primeros nueve créditos aprobados, que suman 630 mil pesos. El 78% está destinado a negocios liderados por mujeres y se brindarán condiciones accesibles. Los préstamos se entregarán con un plazo de pago de hasta dos años, un periodo de gracia de seis meses, pagos fijos mensuales y una tasa de interés anual del 11%. La garantía solicitada es la figura de un aval.

Los requisitos son: tener entre uno y 50 empleados en su negocio, contar con licencia municipal vigente, constancia de situación fiscal y un historial crediticio de al menos 600 puntos, incluyendo a quienes no estén actualmente reportados en buró de crédito. Las y los interesados podrán acceder a los créditos hasta agotar los recursos o hasta el 31 de diciembre de este año.

Para conocer más información sobre cómo acceder al financiamiento, se puede acudir al área de Desarrollo Económico de Tototlán, ubicada en la calle Juárez #111 Sur, en la colonia Centro o bien, llamar al número 33 4399 6810 o escribir al correo electrónico desarrolloeconomico613@gmail.com. El contacto es Estefanny Castellanos.

La titular de SEDECO, Cindy Blanco, destacó que las MiPyMEs sostienen la economía de Jalisco, por lo cual se fortalece el financiamiento a negocios al interior del Estado, sobre todo después de las intensas lluvias del temporal que causaron estragos.

Por su parte, el alcalde de Tototlán, Abel Vázquez, resaltó que con estos créditos las personas afectadas podrán reabrir sus empresas y seguir generando empleo para el municipio. "Tototlán siempre se ha distinguido por su espíritu solidario y su capacidad de levantarse ante la adversidad. Con este convenio, buscamos brindar créditos accesibles y oportunos a los negocios afectados para que puedan recuperarse, reabrir sus puertas y seguir generando empleo para nuestra comunidad", comentó.

PUEDES LEER: Reportan actualización del sistema de citas de INE

YC