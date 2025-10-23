La Perla Tapatía tiene uno de los parques temáticos más fascinantes de todos los tiempos. Calaverandia fusiona tradición y cultura con diversión y tecnología; y este año no será la excepción.

Si quieres vivir una de las mejores experiencias que la capital jalisciense tiene para ofrecer, toma en cuenta estas medidas para evitar percances al momento de ingresar.

Ubicado en el Parque Ávila Camacho, justo frente a Plaza Patria, en Guadalajara, Jalisco, este evento en honor al Día de los Muertos se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los más destacados e innovadores del país. Su variada lista de actividades, espacios gastronómicos y puestas en escena lo convierten en un destino ideal para todo público.

Sin embargo, al ser un lugar con alta afluencia de gente y un espacio familiar, es importante mantener la seguridad y el control de la multitud; por ello, los organizadores del festival advirtieron sobre la entrada de los siguientes objetos:

¿Qué no puede ingresar?

Alimentos

Bebidas

Mascotas

Drogas

Sustancias prohibidas

Recipientes de vidrio

Aerosoles

Sustancias inflamables

Cigarreras

Drones

Cadenas

Objetos punzocortantes

Armas

¿Qué sí puede ingresar?

Carriolas

Muletas

Sillas de ruedas

Paraguas

Artículos personales

Con estas medidas, el personal del parque busca prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad y la salud de los asistentes.

El complejo tiene el siguiente horario: domingo, martes, miércoles y jueves de 7:00 p.m. a 12:00 a.m.; viernes y sábado de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

Puedes obtener tus boletos a través del siguiente enlace: https://boletomovil.com/alteaemotions o en las taquillas del establecimiento.

Con altares, jardines iluminados, mariachi en vivo, performance y más, anímate a vivir toda la aventura, el entusiasmo y la magia que esta celebración tiene para ti.

