Vero Delgadillo promueve a Guadalajara como destino de inversión en España

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, llevó a cabo una serie de encuentros de trabajo en Madrid, España, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, culturales y de inversión entre la capital jalisciense y el país ibérico.

Durante su visita, la mandataria tapatía tendió puentes significativos para estrechar la relación con diversas entidades españolas acciones con las que buscan potenciar la presencia de Guadalajara en el ámbito internacional, atrayendo nuevas oportunidades de desarrollo.

Fomento a la inversión y relaciones comerciales

Uno de los encuentros clave fue con Ángel Asensio Laguna, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En esta reunión, se posicionó a Guadalajara como una ciudad idónea para la inversión, destacando su potencial económico y su certeza jurídica.

La presidenta Delgadillo, acompañada por Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, subrayó la importancia de la colaboración. "Queremos fortalecer los lazos de colaboración, pero sobre todo las relaciones comerciales que existen entre nuestra ciudad y Madrid", afirmó.

Se acordó trabajar de manera conjunta para promover empresas de Madrid en Guadalajara y viceversa, iniciativa que busca generar un intercambio económico que beneficie a ambas ciudades, impulsando el desarrollo y la creación de empleos.

Proyección cultural y turística de Guadalajara

Vero Delgadillo también se reunió con Ximena Caraza, directora general de La Casa de México en España. Juntas delinearon una agenda estratégica para posicionar a Guadalajara en seis ejes fundamentales: economía, gastronomía, cultura, cine, turismo y comercio.

La presidenta municipal expresó su entusiasmo por esta colaboración. "Vamos a trabajar una agenda para muchos años. Guadalajara va a estar en Casa de México" , señaló, reafirmando el compromiso de la ciudad con la difusión de su riqueza.

Adicionalmente, la mandataria sostuvo reuniones con directivos de Casa América con el objetivo de consolidar a Guadalajara en España y Europa como un referente internacional, no solo por su herencia cultural, sino también por su infraestructura para grandes eventos.

Guadalajara busca afianzar su imagen global como un centro de desarrollo y oportunidades. La proyección de su cultura, tradiciones y capacidad para albergar eventos de talla mundial es una prioridad en esta estrategia internacional.

