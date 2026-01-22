Museo de la Ciudad albergará muestra sobre agua y Lago de Chapala

El Museo de la Ciudad abrirá al público la exposición Ciudad Agua: del Mar Chapálico a Guadalajara, una muestra divulgativa que plantea una reflexión sobre el uso, el cuidado y la gestión del agua en la Zona Metropolitana y su vínculo con el Lago de Chapala. La inauguración se realizará el jueves 29 de enero, a las 12:00 horas, y la exposición permanecerá abierta hasta el 30 de abril con acceso libre.

Te puede interesar: Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

El proyecto se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Chapala, la Dirección de Cultura de Chapala, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Chapala y el SIAPA. A través de contenidos accesibles y dinámicos, la muestra busca explicar los sistemas hidrológicos, los retos históricos del abastecimiento y las acciones individuales y colectivas que inciden en la conservación del recurso.

En el marco de esta colaboración, la rectora del Centro Universitario de Chapala, Patricia Rosas Chávez, señaló que la Universidad de Guadalajara ha asumido una tarea de vinculación con las regiones para aportar conocimiento útil a la toma de decisiones públicas. “La universidad no solo lleva educación, también genera insumos para comunicar, educar y apoyar a las autoridades locales en decisiones de política pública mejor informadas”, afirmó.

La exposición propone un recorrido que subraya la relevancia del Lago de Chapala para la vida en Jalisco y presenta alternativas prácticas para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado del agua. De acuerdo con los organizadores, la intención es que las y los visitantes se reconozcan como participantes activos en la gestión del recurso.

Desde el ámbito municipal, el director de Turismo de Chapala, Antonio Aguilera, explicó que este tipo de iniciativas contribuyen a modificar hábitos cotidianos. “Nos ayudan a modular un consumo responsable en casa, a no tirar ciertos líquidos al drenaje y a generar una interacción en la cultura de la gente para hacer un uso adecuado del agua”, indicó.

Por su parte, el director de Cultura Guadalajara, Carlos González Martínez, vinculó la exposición con las políticas de cuidado urbano. “No se cuida lo que no se conoce. Esta muestra se alinea con la corresponsabilidad de conocer y proteger uno de los grandes elementos del patrimonio natural: el agua”, dijo.

La muestra se organiza en cuatro núcleos temáticos. El primero revisa el crecimiento histórico de Guadalajara y los retos de su abastecimiento. El segundo aborda el papel de Chapala en el suministro de agua. El tercero presenta datos actuales e invita a la participación del público para generar estadísticas sobre el uso del recurso. El cuarto integra obras artísticas relacionadas con el agua, con la participación de creadoras y creadores locales y un colectivo ecoartístico.

También puedes leer: Guadalajara inicia renovación del Paseo Chapultepec sin cierres viales

El curador de la exposición, Alonso González, explicó que también se visibilizan esfuerzos institucionales y de la sociedad civil. “Se podrán conocer las acciones para el abastecimiento y las iniciativas que buscan generar conciencia y sumar actividades a la agenda de gestión del agua”, señaló.

Además de la exhibición, se realizarán actividades paralelas como recorridos guiados para escuelas y público general, así como charlas, que se anunciarán en las plataformas de Cultura Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP