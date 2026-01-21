La Confederación de Cámaras de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) busca consolidar acuerdos, inversión y oportunidades para la cadena de valor del turismo y el comercio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) que se realiza en Madrid, España.

En videoconferencia desde España, Octavio de la Torre, compartió una numeralia de participación empresarial y de activación del mercado interno con programas como el Viernes Muy Mexicano.

Durante su participación en Fitur 2026, el dirigente de Concanaco Servytur comentó que también se impulsa la vinculación institucional y promoción de México rumbo al Mundial de Futbol FIFA 2026, con el objetivo de abrir oportunidades concretas para la operación real de pequeñas y medianas empresas familiares del sector terciario.

Octavio de la Torre presentó cifras clave que reflejan el alcance de la participación y su enfoque de resultados: una delegación de más de 50 empresarias y empresarios de 15 Estados; así como el avance de Viernes Muy Mexicano, con 550 mil engomados oficiales distribuidos, 26 mil 225 negocios participantes y presencia en 32 Estados, además del anuncio del próximo Viernes Muy Mexicano: 30 de enero de 2026.

La Confederación reiteró que Fitur es una plataforma de negociación y posicionamiento, por lo que su agenda está diseñada para traducirse en acuerdos, inversión y oportunidades para la cadena de valor del turismo y el comercio.

La agenda incluyó encuentros clave como la reunión con Unión de Secretarios de Turismo de México AC (Asetur AC) y espacios de diálogo México–España y México–Europa con actores públicos y privados.

Proyección cultural y gastronómica: Se realizaron activaciones de promoción, incluyendo Vive la experiencia Guanajuato en Madrid y el corte de listón de la obra El Oso y el Madroño (Puerta del Sol), como parte de una estrategia de posicionamiento y vínculos internacionales.

Acuerdos y agenda institucional (IFEMA): Se reportaron acciones como los convenios con Sectur Guerrero y San Luis Potosí (vinculados al Tianguis Turístico 50 y La Gran Escapada 2026), además de convenios/cartas de intención con instancias estatales y reuniones de coordinación.

