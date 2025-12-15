Lunes, 15 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Habilitan citas para verificar vehículos rezagados en 2026

A partir de este lunes 15 de diciembre, se permitirá programar citas de verificación durante enero, febrero y marzo de 2026

Por: Marck Hernández

El gobierno estatal precisó que la verificación vehicular continúa como requisito obligatorio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El gobierno estatal precisó que la verificación vehicular continúa como requisito obligatorio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Gobierno de Jalisco informó que habilitarán la disponibilidad de citas para realizar la verificación vehicular en el estado, con el fin de atender a los vehículos rezagados en la sustitución de placas en este año.

Esta medida se suma a la extensión de un plazo para el cambio de placas de vehículos en la entidad debido a la demanda en las últimas semanas.

A partir de este lunes 15 de diciembre, se permitirá programar citas de verificación durante enero, febrero y marzo de 2026, sin restricción por terminación de placa y exclusivamente para los vehículos que deban cumplir con el requisito de verificación para realizar la sustitución gratuita de placas.

LEE: Se incendia local en malecón de Chapala

El gobierno estatal precisó que la verificación vehicular continúa como requisito obligatorio, ya sea con resultado aprobado o no aprobado, para poder realizar el trámite de sustitución gratuita de placas.

El único requisito para acceder a la verificación gratuita es haber cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cumplir con los criterios adicionales definidos por la Secretaría de la Hacienda Pública para que la prórroga sea válida en 2026.

Las citas se podrán agendar en la página

https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida, donde se podrá capturar la información del vehículo y los datos generales de contacto.

Una vez realizado este paso, el sistema validará el pago del refrendo en un plazo no mayor a 48 horas.

Posteriormente, se habilitará el acceso para que las y los usuarios puedan completar el registro del vehículo y elegir el día, horario y Centro de Verificación que mejor se ajuste a sus necesidades.

Te puede interesar: Línea 4 del Tren Ligero queda inaugurada oficialmente

La disponibilidad extraordinaria de citas en enero, febrero y marzo aplica únicamente para vehículos rezagados sujetos a la sustitución gratuita de placas durante la prórroga.

Los propietarios de vehículos que no se encuentren en este supuesto deberán ajustarse al calendario de verificación vehicular vigente, conforme a la terminación de placas correspondiente a su bimestre, el cual se mantiene sin cambios.

La prórroga para la sustitución gratuita de placas estará vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, y aplicará únicamente para quienes hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones