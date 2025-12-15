El Gobierno de Jalisco informó que habilitarán la disponibilidad de citas para realizar la verificación vehicular en el estado, con el fin de atender a los vehículos rezagados en la sustitución de placas en este año.

Esta medida se suma a la extensión de un plazo para el cambio de placas de vehículos en la entidad debido a la demanda en las últimas semanas.

A partir de este lunes 15 de diciembre, se permitirá programar citas de verificación durante enero, febrero y marzo de 2026, sin restricción por terminación de placa y exclusivamente para los vehículos que deban cumplir con el requisito de verificación para realizar la sustitución gratuita de placas.

El gobierno estatal precisó que la verificación vehicular continúa como requisito obligatorio , ya sea con resultado aprobado o no aprobado, para poder realizar el trámite de sustitución gratuita de placas.

El único requisito para acceder a la verificación gratuita es haber cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cumplir con los criterios adicionales definidos por la Secretaría de la Hacienda Pública para que la prórroga sea válida en 2026.

Las citas se podrán agendar en la página

https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida, donde se podrá capturar la información del vehículo y los datos generales de contacto.

Una vez realizado este paso, el sistema validará el pago del refrendo en un plazo no mayor a 48 horas.

Posteriormente, se habilitará el acceso para que las y los usuarios puedan completar el registro del vehículo y elegir el día, horario y Centro de Verificación que mejor se ajuste a sus necesidades.

La disponibilidad extraordinaria de citas en enero, febrero y marzo aplica únicamente para vehículos rezagados sujetos a la sustitución gratuita de placas durante la prórroga.

Los propietarios de vehículos que no se encuentren en este supuesto deberán ajustarse al calendario de verificación vehicular vigente, conforme a la terminación de placas correspondiente a su bimestre, el cual se mantiene sin cambios.

La prórroga para la sustitución gratuita de placas estará vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, y aplicará únicamente para quienes hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular.

