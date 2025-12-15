Se incendia local en malecón de Chapala

Un incendio se registró durante la mañana en un local ubicado en el malecón del lago de Chapala, en este último municipio.

El ayuntamiento de Chapala informó que este comercio, dedicado a la venta de huaraches, se incendió durante la mañana, por lo que requirió la rápida intervención de los cuerpos de emergencia del municipio.

El incendio fue controlado rápidamente por brigadistas del municipio sin que hubiera reporte de personas lesionadas.

"Gracias a la rápida intervención de Protección Civil y Bomberos, el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad, sin que se reporten personas lesionadas, solo pérdidas materiales", informó el ayuntamiento.

Como medida preventiva, la zona fue acordonada de forma temporal durante las labores de atención.

Las autoridades correspondientes ya realizan las inspecciones necesarias para determinar las causas del incidente y garantizar que el área sea segura antes de reanudar actividades normales.

El municipio pide la colaboración de la ciudadanía y reiteraron el llamado a mantener la calma y atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

Te puede interesar: El mejor platillo de México se come en Guadalajara, según Taste Atlas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB