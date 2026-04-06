TEQUILA LABComo una de las principales opciones culturales en Zapopan durante el periodo vacacional, Tequila Lab ofrece una experiencia inmersiva en torno al tequila , símbolo de identidad jalisciense y producto emblemático de México.

El recinto museístico, perteneciente a la Secretaría de Cultura de Jalisco y operado a través del OPD Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), propone un recorrido interactivo que explora la historia, el valor económico y la proyección internacional de esta bebida, desde sus raíces hasta su posicionamiento global.

¿Cuáles son los atractivos del Tequila Lab?

Entre sus principales atractivos destaca su colección de tres mil 199 botellas diferentes en exhibición, la cual ha sido reconocida con un Récord Guinness como la mayor colección de botellas distintas en el mundo, consolidando al espacio como un referente internacional en la difusión de la cultura tequilera.

En Tequila Lab hay una colección de tres mil 199 botellas diferentes en exhibición. TEQUILA LAB

A lo largo de seis salas permanentes y una exposición temporal, los visitantes se adentran en el universo del tequila mediante recursos tecnológicos y sensoriales.

El recorrido inicia con una revisión de las 18 denominaciones de origen en México, para después abordar el territorio tequilero, la leyenda de Mayahuel y la taxonomía del agave azul.

TEQUILA LAB

El trayecto incluye también una recreación de un alambique, donde se explica el proceso de destilación, así como un laboratorio olfativo que permite identificar las notas características del tequila.

La experiencia culmina con una proyección inmersiva en 360 grados del paisaje agavero , declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Horarios y dirección de Tequila Lab

Durante el periodo vacacional, el espacio abre de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas. Tequila Lab se encuentra en avenida Central Guillermo Gonzalez Camarena 750, Residencial Poniente, 45136 Zapopan, Jalisco.

Tequila Lab, como un espacio de divulgación que combina conocimiento, innovación y patrimonio

Impulsado por el Gobierno de Jalisco en colaboración con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), Tequila Lab refuerza su vocación como un espacio de divulgación que combina conocimiento, innovación y patrimonio, al tiempo que se posiciona como una alternativa para quienes buscan acercarse a las tradiciones del estado durante esta temporada.

Con una propuesta que integra tecnología, historia y experiencia sensorial, el museo invita a redescubrir el tequila más allá de la bebida, como un elemento clave de la identidad cultural de Jalisco.

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