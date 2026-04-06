Luego de que el Congreso de Jalisco avaló cambiar el régimen electoral de partidos políticos a usos y costumbres de las comunidades indígenas en Bolaños, habitantes mestizos del municipio exigen la comparecencia de los legisladores locales para explicar la decisión y la forma en la que se regirá la localidad.

Resaltaron que los diputados Tonantzin Cárdenas, Miguel de la Rosa y Leonardo Almaguer tienen una postura “lejana a la ciudadanía” y tuvieron una participación “intrascendente” en la votación.

“Desde el inicio hemos señalado directamente a los legisladores locales que aprobaron el dictamen en una Comisión Especial. Consideramos que lo hicieron sin diálogo, en lo oscurito, y después se fueron de vacaciones sin dar la cara a la población […]. Nos hicieron venir a Guadalajara y terminaron aplazando el tema hasta el próximo martes. Por ahora sin ninguna solución ya que están de vacaciones”, se lee en el comunicado.

El proceso fue opaco, apresurado y desconectado

Acusaron que los diputados locales no muestran disposición para acudir a Bolaños y explicar la decisión a la ciudadanía. Calificaron como “inaceptable” que los legisladores tomen determinaciones desde “la comodidad de su escritorio y luego irse de vacaciones, en lugar de trasladarse al municipio y ponerse a trabajar de frente con la gente”.

A través de la vocera Maribel Luján, añade el comunicado, los habitantes mestizos manifiestan que respetan los derechos de la comunidad wirárika, pero rechazan la consulta que llevó a cabo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Señalan que el proceso fue opaco, apresurado y desconectado. Además, acusan que la decisión se tomó sin consulta ni información suficiente.

“El diputado Miguel de la Rosa nos informó durante la mesa de trabajo de este lunes que el proceso seguirá avanzando pese a las impugnaciones y que aún no existe claridad sobre el método de elección, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes del municipio”, comentan.

“La diputado Valeria Ávila, quien también estuvo presente en la reunión, nos planteó la necesidad de abrir espacios de diálogo neutrales, sin confrontación, y de entender el decreto como un punto de partida. Sin embargo, el problema es claro: el diálogo no puede llegar después de una decisión ya tomada”, añaden.

Expresan preocupación por el cambio de régimen electoral

Destacaron que, gracias a la presión social, el Congreso del Estado reabrió actividades durante periodo vacacional, mientras que la Secretaría de Gobierno de Jalisco se comprometió a actuar como mediador a las exigencias ciudadanas. Advierten que la Mesa Colectiva de Mestizos, el expresidente municipal y el presidente de la Asociación de Ganaderos han expresado su preocupación por el cambio de régimen electoral.

“No se sabe cómo se implementará el nuevo modelo, ni qué ocurrirá en procesos electorales futuros. Incluso se cuestiona si el cambio aplicará únicamente para 2027 o si tendrá efectos permanentes, así como el papel que jugará el Instituto Electoral en adelante”.

Reiteraron que la postura no es de confrontación, sino de exigencia que las decisiones “se construyan con la gente, no a espaldas de ella. La exigencia es directa: que los diputados vayan al municipio, den la cara y escuchen a la ciudadanía”, concluye el comunicado.

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